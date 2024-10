René Saffirio: “Desgraciadamente, las demandas del pueblo mapuche han pasado a segundo plano en el mundo político”

En CNN Chile Radio, el candidato a gobernador de La Araucanía manifestó que el mundo político debe rescatar las demandas mapuche, ya que son parte de la diversidad cultural y riqueza “que nos puede llevar al desarrollo”. Además, descartó “golpear puertas” a los partidos para lo que será el balotaje de noviembre.

El candidato a gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, manifestó que las demandas del pueblo mapuche han pasado a “segundo plano” en el mundo político, e invitó a rescatarlas en favor de la diversidad cultural y desarrollo del país.

El exmilitante de la Democracia Cristiana (DC) conversó con CNN Chile Radio acerca de los desafíos que tiene la región, tanto social como económico, así como también el impacto de su histórica candidatura como independiente que, si bien no alcanzó para ganar en primera vuelta, superó con creces a la de Luciano Rivas, quien va por la reelección.

En ese contexto, durante la entrevista, Saffirio comentó que, “desgraciadamente, las demandas del pueblo mapuche, producto de la incorporación de factores asociados a la delincuencia en el mundo rural, han pasado a segundo plano”, donde, “prácticamente ya nadie habla ni quiere comprometerse en el mundo político con esas demandas del pueblo mapuche”.

“Eso hay que rescatarlo”, enfatizó, “porque esa es parte de nuestra diversidad cultural y de nuestra riqueza que nos puede llevar al desarrollo”.

El también exdiputado por la zona abordó el impacto de su candidatura. “Defiendo mi independencia porque soy el candidato que ha obtenido, en la historia de La Araucanía, la más alta votación: 227 mil votos. Eso significa que, por respeto a esos electores, no voy a ser quien va a ir a golpear la puerta a los partidos”, sostuvo.

Esto a raíz del interés que tendrían las colectividades para respaldar su postulación de cara al balotaje del próximo 24 de noviembre.

“Yo no me he reunido con los partidos. Los partidos tendrán que tomar sus decisiones. Pero saben perfectamente los partidos, porque sí lo hemos conversado con ellos, que en momento alguno voy a renunciar a mi condición independiente, ni como candidato, ni como gobernador”, indicó.