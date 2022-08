El ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés anunció que votará por la opción Rechazo en el plebiscito de salida. “Con el Apruebo nos perdemos la oportunidad de cambiar de verdad el sistema político”, argumentó.

En entrevista con CNN Chile este lunes, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, sostuvo que Valdés “salió del Gobierno de la presidenta Bachelet ya por profundas diferencias. Por lo tanto, yo (…) no sé si es una figura de la centroizquierda de hoy“.

La timonel del PS recalcó que el ex secretario de Estado “es un gran profesional, pero me parece que está desafectado del mundo de la izquierda hace bastante rato“.

Certezas y compromisos

Este domingo, Vodanovic emplazó a los partidos de derecha que tienen representación parlamentaria a firmar un acuerdo “unánime” donde establezcan que están a favor de un nuevo proceso constituyente en caso de ganar la opción Rechazo en el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

“Es evidente que Chile ya se pronunció acerca de tener una nueva Constitución (…). Sin embargo, si finalmente en las urnas se impusiera la otra alternativa, el presidente Boric ha sido super claro en señalar que es necesario continuar esto“, afirmó.

La presidenta del PS aseguró que “la ruta del Apruebo es bien clara (…), en cambio, el Rechazo sólo dice ‘no me gusta, es mala’, siempre hay una descalificación, pero no hay una propuesta alternativa, no hay un diseño institucional“.

En esta línea, aseguró que “hay sectores de Chile Vamos que han manifestado que están abiertos a abrir un nuevo debate constitucional, pero hay también sectores de la derecha dentro de esta coalición, y particularmente del Partido Republicano, que no están en esa disposición“.

“Yo espero compromisos y voluntades manifestadas, tal como a nosotros se nos exigió un acuerdo firmado por los partidos de manifestar una voluntad política de hacer los cambios. Creo que la ciudadanía requiere certezas del mundo de la derecha que no sean gestos“, concluyó.