Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda de la ex presidenta Michelle Bachelet, anunció que votará por la opción Rechazo en el plebiscito del próximo domingo 4 de septiembre. En entrevista con Influyentes de CNN Chile, el ex militante del Partido Por la Democracia (PPD) sostuvo que “las cosas negativas que quedan después de los acuerdos que tomó el oficialismo van a ser muy difíciles de cambiar. Creo que eso es una primera cosa y hay distintos ámbitos, pero son cuestiones que yo creo que no debieran estar en una Constitución. En segundo lugar, creo que con el Apruebo nos perdemos la oportunidad de cambiar de verdad el sistema político”. De este modo, Valdés manifestó que, a su juicio, “hay una oportunidad de escribir una Constitución entre todos más corta, más simple, con más dientes en algunas cosas en la política y espero que resulte esa posibilidad si es que gana el Rechazo”.