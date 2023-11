Diversas autoridades del país han condenado el ataque con una granada que sufrió una funcionaria de Carabineros la tarde del miércoles en la comuna de Santiago. Uno de ellos es el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, quien, desde las afueras del recinto asistencial donde es atendida la funcionaria, tildó de insuficientes los esfuerzos que ha hecho el Ejecutivo en la materia y propuso algunos puntos de urgencia.

¿Qué dijo?

En entrevista con CNN Chile, Orrego compartió que la funcionaria tiene un diagnóstico prometedor y que pronto podría ser dada de alta, pero que “eso no le quita un pelo a la gravedad a lo que ocurrió, en un caso más de la escalada de violencia que estamos viviendo en Santiago (…). esto tiene que terminar”.

Orrego postuló que si una funcionaria policial armada y una transeúnte en pleno Tirso de Molina pueden ser atacadas con este nivel de violencia, en plena vía pública y en sectores concurridos, “le puede pasar a cualquiera”.

En ese contexto, el gobernador enfatizó que ante el alza de incidencias criminales organizadas, el Gobierno debería tomar medidas extraordinarias con sentido de urgencia. Para eso, dio tres ejemplos:

“Yo le he pedido al presidente y a los ministros que convoquemos cuanto antes al Consejo Regional contra el Crimen Organizado , aquí todos tenemos que tener la misma información”.

, aquí todos tenemos que tener la misma información”. “Tenemos que evaluar la posibilidad de establecer un estado de excepción , aunque sea para algunas comunas de la Región Metropolitana, que ya está de facto en algunos sectores por culpa de la delincuencia”.

, aunque sea para algunas comunas de la Región Metropolitana, que ya está de facto en algunos sectores por culpa de la delincuencia”. “Tercero, cada vez vemos a más personas extranjeras vinculadas a delitos. Yo he dicho que la mejor manera de defender a los inmigrantes honestos que vienen a aportar es expulsar de inmediato a quienes vienen a delinquir, y eso te lo piden los mismos inmigrantes”.

La autoridad insistió en que estas medidas son “pro inmigrante”, y propuso que las sanciones deberían ser tan directas como que cada persona que se sorprenda cometiendo delitos, que sea de otra nacionalidad, sea expulsada inmediatamente.

“Cuando -postulo esto- me dicen, ‘es que se requiere una Constitución‘. Mira, cada vez que tú no quieres hacer la pega, dicen que falta una ley. Aquí lo que se requiere es voluntad política y plata (…); lo que queremos es que la persona extranjera se sienta acogida y no mezclada con esta lacra que mata carabineros y personas inocentes en nuestro país“