El Ministerio de Bienes Nacionales activó la campaña anual para el acceso a las playas, las que en Chile son de acceso público. La ministra de la cartera, Marcela Sandoval, se refirió al tema en conversación con Noticias Express: “Queremos concientizar que las playas, los ríos, los lagos, los esteros, son patrimonio nacional de todos los chilenos (…). Como Ministerio de Bienes Nacionales nos corresponde garantizar que exista un acceso peatonal” durante todo el año.

Sandoval también informó que “las playas, lagos y ríos de Chile están catastrados en mil, pero los accesos públicos que ha fijado el Estado desde hace décadas son pocos, menos de 100. Eso no quiere decir que no existan, sino que no hay señaléticas visibles para la gente”.