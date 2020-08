El mundo de la política ha lamentado la muerte de la ex ministra de Educación, Mónica Jiménez, entre ellos la también ex ministra, Mariana Aylwin, quien la recordó como alguien que “siempre fue líder en todo lo que estuvo”.

En conversación con CNN Chile, expresó que, ante el plebiscito, “ella estaría instando a las personas a proteger la democracia, a cuidarla, estaría rechazando la violencia categóricamente, toda su filosofía tenía que ver con las vías no violentas para volver a la democracia y yo creo que ella estaría llamando a que todos fueran a votar”.

En tanto, con respecto al panorama actual, Aywlin expresó que “el escenario político es difícil, pero ha habido muchos escenarios políticos difíciles en la historia de Chile y en estos tiempos se requiere serenidad, coraje, aprovechar las instancias institucionales, y la vía para cambiar la Constitución que tenemos es una vía institucional”.

“Hoy día estamos en un país muy dividido y muy poco cohesionado, pero al inicio de la democracia era lo mismo, había una tremenda división, había desconfianza, había suspicacia, suponía la mala fe del otro siempre. Yo creo que hoy día hay mucho de eso, pero si nosotros vamos a votar, es legítima cualquier opción y hay que respetar la opción que gane”, añadió.

Con respecto a su opción, la ex ministra indicó que “yo he manifestado que estoy por el Apruebo porque creo que es la mejor manera, no veo otra, para la posibilidad de sentarse a conversar, de estar en una constituyente en la cual nos miremos a los ojos y seamos capaces de dialogar y de encontrar puntos en común”.

Finalmente, consultada sobre los recientes dichos del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quien en Tolerancia Cero se calificó como socialdemócrata, Aylwin afirmó que “Joaquín Lavín es bien audaz y ha sido bien audaz durante su carrera política y ha cambiado de posición muchas veces, lo cual a mí no me parece condenable”.

“Ahora lo que sí siento es que decir que es socialdemócrata es un poco mucho estando en la UDI. O es socialdemócrata o está en la UDI, creo que ahí él va a tener que hacer una definición”, añadió.

“También se está corriendo hacia el centro y más hacia la centroizquierda porque la socialdemocracia ha sido de centroizquierda en Chile y en cualquier parte del mundo. No sé si está haciendo un gesto al centro que está bastante huérfano o si efectivamente él quisiera estar en otro lado del que está hoy día“, cerró.