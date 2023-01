El senador de Renovación Nacional (RN) Manuel José Ossandón condenó que su partido, presidido por Francisco Chahuán, haya decidido bajarse de la mesa transversal por la seguridad que encabeza la ministra Carolina Tohá a modo de protesta por los 13 indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric.

El mandatario ha sido criticado por el beneficio que le dio a 12 detenidos tras el estallido social y al ex integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Jorge Mateluna, quien fue formalizado por participar en un asalto bancario en 2013.

“Para mí el tema de seguridad y el combate a la delincuencia es un tema país, un tema superior, no es un tema que te puedes estar bajando, porque estás enojado por los indultos porque la gente no entiende: si a mí me asaltaron, me hicieron un portonazo, me robaron el auto que estoy pagando, violaron a mi hija, los indultos son algo menor; yo lo que quiero que el mundo político se ponga de acuerdo y además presione a este gobierno, que le tiene terror al combate a la delincuencia, para que pueda hacer cosas concretas para solucionar el problema”, expresó el parlamentario en entrevista con Noticias Express de CNN Chile.

“Yo que estaba trabajando como representante de Renovación Nacional, que estuve un día ocho horas en un Zoom trabajando este tema, más todos los otros días que trabajé, a mí nadie me preguntó si había que bajarse o no. Yo creo que fue un error, porque los indultos son una cosa, pero el avance que habíamos tenido con la ministra Tohá era inmenso”, agregó.

“Como perro sueltas a los delincuentes”

No obstante, el senador también criticó las decisiones políticas que ha tomado el presidente Boric en las últimas semanas, entre ellas, la nominación de Ángel Valencia para que lidere la Fiscalía Nacional y los indultos presidenciales otorgados.

Luego que el mandatario llamó a los senadores no buscar rencillas políticas, el parlamentario dijo: “Es el presidente de la República, no puedo decir algo muy vulgar porque sería una falta de respeto, pero se pasa. Si el problema es él, ni siquiera sus ministras. El problema es él”.

“Si él tuviera desde el primer momento un lineamiento a lo que quiere, para nosotros es mucho más fácil. Pero cuando él manda a trabajar a sus tres ministras, hacen una tremenda pega y a la última hora en un avión en Valdivia cambia de nombre, el problema no es de nosotros”, continuó.

Bajo ese punto, Ossandón sostuvo que “si una persona que es presidente de la República dice en una declaración que va a perseguir a los delincuentes como perro, y después como perro suelta a los delincuentes, mira la señal que está dando”.

“Entonces, no nos eche la culpa a nosotros, señor presidente. Arregle usted su tema. Lo que pasa es que aquí era super fácil ser candidato y prometer de todo: prometió que se acaba el CAE, que había más retiros de AFP, que no había TPP; prometió mil cosas y por eso salió presidente”, agregó.

Pese a ello, Ossandón precisó que “creen que los presidentes sí tienen que tener derecho a indultar, pero de forma seria y bien estudiada. Aquí se nota que son aprendices y que no estudiaron nada”.

Al respecto, se le consultó si, a su juicio, existieron negociaciones políticas para nominar a Valencia. “Yo no tengo ninguna prueba que la UDI y el señor Macaya hayan negociado, pero puedo decir que tengo dudas inmensas porque siempre lo hacen”, respondió.

Al respecto, el senador fue enfático: “Yo no soy socio de ellos. Yo, por lo menos, no me siento socio en Chile Vamos, para nada, pero el partido al que yo pertenezco sí”.