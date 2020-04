La ministra secretaria general de Gobierno, Karla Rubilar, pidió a la banca que marquen “la diferencia” luego de que el Ejecutivo anunciara la creación de una línea de crédito con garantía estatal para préstamos por un total de US$ 24 mil millones.

“No sería aceptable que los bancos hoy día no entiendan cuál es su rol en el recate de las pequeñas y medianas empresas, del empleo de más de siete millones de chilenos y las condiciones necesarias para que esto sea una crisis transitoria y no permanente”, dijo en entrevista con CNN Chile.

Ademas, recordó que “en algún momento los bancos requirieron ayuda en el pasado del Estado; en este momento nosotros como Estado estamos entregándole la ayuda a las personas a través de ellos porque es el instrumento más eficiente. Como Gobierno les pedimos que respondan a esa confianza que estamos entregando”.

“Le pedimos a quienes pueden marcar la diferencia, y les estamos dando las garantías para que la marquen, que lo hagan”, manifestó.

Lee también: Ejército ayudó a sanitizar centros del Sename y entregó 600 mascarillas confeccionadas por militares

Emplazamiento al Colegio Médico

Rubilar también respondió a las palabras de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien dijo que “hay que ser cautelosos con este ánimo triunfalista frente a una pandemia”.

Según la ministra, “por ningún motivo hay ningún triunfalismo. Si bien estamos recibiendo los primeros resultados de empezar a aplanar un poco la curva con las medidas que hemos tomado desde hace mucho tiempo atrás, lo cierto es que no puede haber ningún triunfalismo. Nos queda todavía el peak de contagio”.

Por otro lado, hizo un llamado al gremio que representa Siches: “le pedimos al Colegio Médico que haya una sola voz que debe ser escuchada”.

“Carnet de alta”

Sobre la creación de un “carnet de alta” anunciado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, para las personas que se recuperen del contagio de COVID-19, la secretaria de Estado afirmó que este será habilitado dentro de una o dos semanas y “va a tener la experiencia internacional de cómo podemos levantar este carnet”, lo que incluye determinar la cantidad de test que deben realizarse y cuántos días deben pasar desde la mejoría del paciente.

“Queremos recopilar la evidencia necesaria para que cuando entreguemos este carnet de alta tengamos la certeza de que esa persona no genera ningún riesgo para otra de contagio”, afirmó.

“La información que estamos teniendo hasta el momento es que cuando las personas han cursado la enfermedad y han generado los anticuerpos necesarios, se convierten en personas que no contagian a otros y que tienen inmunidad. También es cierto que hay pequeños casos que se han generado respecto de posibilidades de recontagio en China que han levantado algunas dudas, pero no tienen acervo científico ni el respaldo hasta el momento. Nosotros estamos atentos a una enfermedad que no conocemos, que vamos viendo cómo evoluciona y recibiendo toda la retroalimentación para poder tomar las mejores decisiones”, agregó.