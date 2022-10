En medio de la discusión por quién va a presidir el segundo periodo de la Cámara de Diputadas y Diputados, y ante el acuerdo político firmado por el oficialismo, la Democracia Cristiana (DC) y el Partido De la Gente (PDG), la diputada de la DC Joanna Pérez afirmó en Noticias Express de CNN Chile que la bancada no seguirá permitiendo “las faltas de respeto del Partido Comunista”. “Hemos apoyado en un 95% de todas las materias que ha presentado este gobierno. Entonces, lo que requerimos de un partido y una representante de esa bancada (Karol Cariola) es que haya un respeto recíproco. Nosotros no podemos seguir permitiendo el atropello, las faltas de respeto del Partido Comunista y, especialmente, también luego de un rebaje político (…) No podemos estar todos sentados en una mesa si nosotros constantemente somos maltratados políticamente cuando ofrecemos trabajo, voluntad política”. Finalmente, Pérez llamó a la líder comunista a fijar posición en aspectos como la gestión de Sergio Micco en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).