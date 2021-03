En el Congreso se instaló el debate sobre los mecanismos de apoyo a las familias chilenas, sobre todo las más vulnerables, luego de los anuncios de ayudas económicas del gobierno para enfrentar la pandemia.

En conversación con CNN Chile, el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que el avance del proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos provisionales no tiene relación con eso.

“Son temas distintos, porque por un lado estamos hablando de una ayuda económica estatal, de que sea el Estado el que se haga cargo de la crisis, el costo de que los chilenos estén confinados y no puedan trabajar y desde esa perspectiva a mí me parece bien que se esté avanzando este proyecto de ley“, dijo.

El parlamentario destacó que el paquete de medidas alcanza casi US$ 6 mil millones, lo que corresponde a “poquito menos del 10% del presupuesto público del país en un año”.

“Quiero ser lo más taxativo posible, esto no tiene que ver con la discusión del 10%”, dijo. “Las propuestas siempre son perfectibles, cuando pasan por el Congreso es evidente que tenemos que hacer mejoramientos de cómo llegar más rápido, cómo hacer menos burocrática la entrega de la ayuda, pero yo he visto que la fila de los que no hacen nada es muy larga y la fila de los que critican también es bastante larga“, complementó.

Macaya afirmó que “no me quiero convertir en un defensor de las medidas económicas del gobierno, pero cuando tú haces una revisión comparada con Latinoamérica, el nivel de recursos públicos que se han puesto por parte de Chile es significativamente superior a lo que ha ocurrido en otros países, incluso no del continente sino de países que tienen niveles de desarrollo más avanzados que Chile”.

“Creo que esa es una realidad que hay que visibilizar y probablemente eso la historia lo va a juzgar cuando ya haya pasado este gobierno“, agregó.

Finalmente, con respecto a la propuesta de Joaquín Lavín de acudir a los fondos del seguro de cesantía, expresó que “no creo que se trate de hacer un análisis político sino que ojalá se haga con la racionalidad técnica”.

“Particularmente cuando el ex ministro de Hacienda dice que con eso se pasa a la cancha del populismo, yo le transmito a Ignacio (Briones) con todo el cariño que a mí me tocó votar en contra de un proyecto que llevaba su firma y que tenía que ver con el segundo retiro del 10%“, indicó.

“Joaquín Lavín se pone en la fila de los que colaboran, no de los que critican a los que no hacen nada“, cerró.