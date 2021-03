El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se refirió a la idea de un tercer retiro de los fondos previsionales, proyecto que se está tramitando en el Congreso, y en su lugar propuso acudir al Seguro de Cesantía.

En conversación con T13, el líder comunal señaló que en este “hay acumulados US$ 12 mil millones. Nadie ha mirado estos fondos, pero cada uno de los chilenos tenemos ahí una cuenta individual en que va nuestra cotización”.

“Si me hacen elegir entre seguir sacándole plata a las jubilaciones, en circunstancias que queremos hacer una reforma previsional para ponerle plata a las jubilaciones, o sacar plata de este otro fondo donde hay US$ 12 mil millones de dólares, yo saco desde este otro fondo“, dijo.

Lee también: Pepe Auth se opone al tercer retiro del 10% y lo califica como “una especie de cohecho institucionalizado”

El alcalde agregó que “si necesitamos llegar ya a las familias chilenas con recursos y dinero fresco, usemos primero estas platas, las de las AFC, porque se diseñó el sistema para enfrentar cesantía, situaciones de emergencia económica“, añadió.

En específico, explicó que su propuesta “es que se permita un retiro (…) con un máximo de $1 millón y un mínimo garantizado de $400 mil. El que no tiene plata en la cuenta individual, está el fondo solidario”.

Finalmente aseguró que “este retiro que estoy proponiendo es más solidario en el sentido que no deja afuera a los 3 millones de personas que ya no tienen nada que hacer con sus platas de las AFP porque no les queda”.