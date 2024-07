Senador Flores llama al Gobierno a “cambiar de switch” por ola de homicidios: “No le echen la culpa al Legislativo”

En entrevista con CNN Chile Radio, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública criticó al Ejecutivo tras los 16 homicidios ocurridos en los últimos 4 días, donde incluso hay víctimas menores de edad. “El Gobierno tiene que entender que haciendo lo mismo no llegamos a ninguna parte”, afirmó.

Ante la ola de homicidios registrada en los últimos cuatro días, el senador y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Iván Flores (DC), llamó al Gobierno a “cambiar de switch” y dejar de culpar al Congreso por la falta de medidas.

16 personas han sido asesinadas desde el fin de semana pasado, lo que ha causado preocupación la opinión pública y mundo político. Al respecto, el presidente Gabriel Boric instruyó que la ministra Carolina Tohá encabece una reunión junto a autoridades de seguridad e investigación para fortalecer acciones.

“El Gobierno tiene que cambiar de switch”

Este miércoles, en entrevista con CNN Chile Radio, el senador Flores criticó en duros términos al Ejecutivo por su accionar al respecto. “El Gobierno tiene que cambiar de switch. El Gobierno tiene que entender que haciendo lo mismo no llegamos a ninguna parte, al revés, yo creo que sí sabemos donde llegamos: a tener un desastre, porque Chile no tiene la misma preparación que tiene otros países donde ya les mataban a los fiscales, a los jueces y a los alcaldes”, sostuvo.

En ese sentido, el parlamentario indicó que este tipo de situaciones ha ocurrido en otros países de América Latina, “y si no ponemos coto a esta cuestión, ojalá que no ocurra jamás, pero vamos a para allá”.

“Entonces, el Gobierno tiene que decir ‘este es un punto de inflexión’. Hemos tenido 16 muertos, que han sido parte de matanzas y que va a seguir ocurriendo porque es parte de cómo funciona el sistema, y aquí estamos hablando de niños”, añadió.

De este modo, Flores reiteró que el Ejecutivo debe “cambiar de switch” y también dejar de culpar al Congreso: “No le pasen la pelota al Legislativo”.

En ese sentido, el senador comentó que, como Parlamento, firmaron “un convenio de 32 proyectos de fast track y aprobamos 52, porque teníamos nosotros otros proyectos, y hoy día, vamos superacelerados: tenemos tres proyectos en simultáneo que son relevantes en la comisión y los estamos sacando; pero si el Gobierno no se sintoniza colocando la plata, los recursos financieros, tecnológicos y económicos en inteligencia, y no la mezquindad que tienen, en el Ministerio Público, en el fortalecimiento del sistema penitenciario, en Aduanas, la verdad es que vamos a quedar con un montón de leyes que van a ser letra muerta y ojalá no encima de muchos muertos que pudieran ocurrir”.