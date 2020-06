El postnatal de emergencia fue derivado a una Comisión Mixta luego que el Senado declarara inadmisible el proyecto pues involucraba materias de exclusiva facultad del Ejecutivo. Esto, aún cuando en la Cámara de Diputadas y Diputados fue aprobada sin reparar en dicho punto.

La tramitación de la iniciativa generó conflictos incluso al interior de Chile Vamos, luego que el senador Felipe Kast (Evópoli) calificara de “populista” al parlamentario Manuel José Ossandón (RN), luego que él publicara que fue “el único” de su sector que votó a favor del proyecto.

“Lo que se votó no fue el proyecto de postnatal, con el cual comparto absolutamente, sino la admisibilidad del mismo. El populismo de algunos de simplemente por querer aparecer en Twitter con más likes o mas retuits, y están dispuesto a no respetar su juramento ante a la Constitución, a mí me parece lamentable y vergonzoso”, afirmó Kast.

En específico, la inconstitucionalidad que presenta esta iniciativa legal es que temas que impliquen gasto fiscal sólo pueden surgir o estar patrocinados por el presidente. Las y los parlamentarios que en ambas cámaras votaron a favor de éste aseguraban que en realidad es materia laboral, algo que sí pueden abordar desde el Congreso.

En ese sentido, añadió Kast, no solo respaldan la idea detrás del proyecto, sino que “Evópoli propuso una idea que va más lejos e incluye no solamente a las mamás con postnatal”, sino que también a padres y madres de hijos de hasta 3 años. En el proyecto del partido, sin embargo, no extiende el postnatal, sino que permite acogerse al seguro de desempleo con el fuero del postnatal.

“La propuesta que hizo Evópoli es más amplia, más contundente y no deja afuera. En vez de 20 mil familias, incluye 800 mil. (…) Tienes que elegir en la vida. Si llegara ese proyecto, ¿lo votaría a favor? Por supuesto. Si tengo que elegir, porque claramente los recursos son limitados, qué proyecto es mejor, el del acuerdo transversal, o el otro, claramente me quedo con el del acuerdo transversal“, explicó el senador oficialista.

Carta en defensa de Mañalich

Por otro lado, el parlamentario aseguró compartir “absolutamente” todo lo planteado en una carta pública de varios ex ministros de Sebastián Piñera y miembros del actual oficialismo, como Marcela Cubillos, Andrés Chadwick y el mismo Kast, en defensa del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich.

La misiva titulada “La otra pandemia” fue publicada en El Mercurio y señala que existe una “pandemia social” relacionada a la “descalificación permanente y sin lógica ni medida que se ha instalado, (…) causando tanto o más daño que el virus“.

“Lo que vimos esta semana con la funa que le hicieron al doctor Paris cuando fue a visitar a un hospital habla de ese mundo intolerante que en lugar de respetar el ejercicio de los otros cree que todo vale”, afirmó Kast.

Además, agregó que si bien han habido aciertos, sí se cometieron errores “como haber llamado a la nueva normalidad“.

“Lo que condena esa carta es ese clima político de algunos que creen que todo vale con tal de hacerle daño al gobierno de turno“, agregó.

