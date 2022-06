El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Diego Hernández, manifestó la preocupación de la entidad por el impacto ante el anuncio de cierre de la División Ventanas de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco).

Hernández afirmó que la decisión es de carácter apresurado, “porque no hay un plan de cómo se va a proceder. Primero se toma la decisión de paralizar y después se dice qué es lo que se haría. No hay nada concreto, por eso nosotros decimos que es apresurado”.

Consultado sobre si el plan a cinco años indicado por el Gobierno es suficiente o no para conocer mejor los detalles de la medida, el líder gremial respondió: “No, porque lo que están anunciando es que van a paralizar ahora y van a proceder al plan de cierre. No están diciendo que van a paralizar de aquí a un año o de aquí a dos años. Están diciendo ‘vamos a paralizar y ahí vamos a establecer qué es lo que vamos a hacer’”.

“Todavía no se conoce, no se sabe qué pasaría con los concentrados de la pequeña y mediana minería, no se sabe qué pasaría con los trabajadores, no se sabe cuáles son las consecuencias, por ejemplo, en el precio del ácido sulfúrico que está muy alto hoy día y que va a subir, porque van a salir estas 300 mil toneladas producidas en Ventanas”, agregó.

De esta forma, Hernández afirmó que “hay una serie de cosas que no se conocen y por eso nosotros decimos que es apresurado y que es improvisado”.

Por otra parte, se le consultó sobre los datos concretos que informó la ministra del Medio Ambiente, María Heloísa Rojas, respecto al 62% de dióxido de azufre que aporta la fundición Ventanas.

“Eso lo quiero tratar de explicar”, señaló. “Es difícil tratar de explicar en sencillo: eso puede ser efectivo, pero no quiere decir que las emisiones de SO2 son las que provocan el daño ambiental más grave en la zona Quintero-Puchuncaví. Eso es una medida relativa”, aseguró.

“Yo puedo decir que ustedes tienen 60% de audiencia, pero eso no quiere decir 60% comparado con el total de las audiencias, pero no en términos absolutos. No quiere decir que tú tienes mucha audiencia o poca audiencia. Lo que estoy diciendo es que tienes 60%”, continuó.

De esta forma, Hernández sostuvo que lo indicado por la autoridad “es una medida relativa, una cifra relativa, no absoluta”.