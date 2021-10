El convencional constituyente de Apruebo Dignidad Daniel Stingo manifestó que el diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper “sabe que no tiene ninguna facultar para fiscalizar a la Convención” y que su polémica visita corresponde a “un show para que lo pesquen”.

En entrevista con Noticias Express de CNN Chile, el integrante del órgano redactor comentó el despacho de todos los reglamentos internos de la instancia e inicio en el trabajo de los “temas de fondo” que se dará a partir del lunes 18 de octubre.

Posteriormente, Stingo se refirió a la controversial del parlamentario oficialista, quien junto al también diputado de RN Luis Pardo llegó hasta la sede del Congreso en Santiago para “fiscalizar” el trabajo de la Convención Constitucional.

“Yo creo que a Schalper le está yendo mal en la región de O’Higgins, no lo van a votar, no lo van a elegir, entonces quiere hacer escándalo para salir en la prensa porque claramente él sabe que no tiene ninguna facultad de fiscalizar a la Convención Constitucional. Lo sabe”, afirmó el convencional.

“Entonces, hace un show y todo esto para que lo pesquen, para salir en la prensa. No sé si va a imprimir algún otro video o va a decir que las guaguas están 15 meses en el útero materno, pero esas son sus formas, entonces, la verdad es más bien anecdóticas”, añadió.