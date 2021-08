Tras el terremoto de magnitud 7,2 que afectó a Haití el sábado y dejó un saldo de más de 1.200 muertos, el gobierno local declaró estado de emergencia y comenzó a recibir ayuda humanitaria proveniente de diferentes países, incluido Chile.

Consuelo Alzamora, una joven chilena residente en el país afectado, detalló la difícil situación a dos días del sismo y manifestó que hay gente que tiene que viajar no solo en moto o camionetas hasta los centros asistenciales, sino que incluso en burros.

Lee también: Manuela Royo tras anuncio de acciones legales de Arancibia: “Me parece bien que discutamos”

“Nosotros recién estábamos visitando el hospital central de acá de la capital del sur de Haití y es todavía impresionante la cantidad de personas que está llegando herida”, complementó.

Alzamora enfatizó en el problema que ha significado no contar con un gobierno oficial tras el magnicidio del ex presidente haitiano, Jovenel Moise, pues aseguró que la población no reconoce al actual primer ministro Ariel Henry como tal.

“Estamos esperando que empiece a llegar la ayuda internacional“, manifestó.

Lee también: Oceana Chile tras aprobación de Dominga: “Todas las instancias ambientales indican que esto no debió haberse realizado”

En es línea, y en consideración de la experiencia que tuvo durante el huracán Matthew, en 2016, reprochó la forma en la que se distribuyen las ayudas, sobre todo en cuanto a la rapidez y la estrategia de repartición. “Empieza a llegar tarde, cuando ya la población está un poco impaciente y agresiva. Hoy trataron de entrar camiones al sur con comida y fueron interceptados en la ruta“, advirtió.

Debido a la nula respuesta de las autoridades haitianas en cuanto a disponer albergues para que los afectados puedan pernoctar, la joven chilena aseguró que lo que más hace falta son carpas y comida, dado que la gente “no sabe muy bien dónde va a dormir”.

Respecto al abastecimiento de alimentos, aseguró que “todavía hay a disposición”, no obstante, observó un “notable” aumento de precios, que espera se pueda solucionar con el desbloqueo de la ruta a Puerto Principe, afectada por el terremoto, “para que pueda llegar más comida”.

Lee también: Presidenta nacional de Cruz Roja Chilena tras inicio de campaña por Haití: “Nuestra prioridad es la atención”

La reconstrucción de la infraestructura es uno de los puntos más complicados de cara al futuro, por lo que Alzamora sostuvo que “lo que viene ahora es poder ayudar a los haitianos a reconstruir sus casas”.

Finalizando, la joven contó que durante el huracán Matthew, la gente tardó al menos 5 meses en retomar sus vidas con normalidad, aunque concluyó que nunca se terminó de reconstruir la totalidad de los daños.