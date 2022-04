El pasado miércoles, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó uno de los informes más polémicos emitidos por la Comisión de Sistema Político, el que propone la creación de una Cámara de las Regiones en reemplazo del Senado.

Esto generó diversas reacciones entre los parlamentarios, quienes aseguraron que la iniciativa es “algo absolutamente improvisado que no existe en ningún otro lugar del mundo”.

Lee también: Ministra Fernández: “El penal especial de Punta Peuco no debe continuar”

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, la convencional de Revolución Democrática (RD), Amaya Alvez, recalcó que aquella “propuesta de cambio constitucional no está completa, no está lista. Esta es una propuesta que recién va en su primer informe al pleno, como un informe de reemplazo y que va a tener que ser modificada”.

Además, expresó su sorpresa en que “se hable de que no va a existir el Senado tal como lo hemos entendido bajo la vigencia de la actual constitución, pero no es que no exista ninguna cámara al respecto“, por lo que le parece “importante hablar de la Cámara de las Regiones”.

“El centralismo a veces nos lleva a pensar que no hay una alternativa institucional para el Senado y en la propuesta que hizo la comisión de Sistema Político se habla por un lado de la Cámara de Diputados y por otra de la Cámara de las Regiones, que es una iniciativa institucional muy relevante para llevar adelante el Estado regional que supone la creación de sistemas políticos regionales“, agregó.

Con esto, la constituyente cree que “vamos a salir de esta lógica de que todo ocurra en el centro, como un solo centro de impulsión política y reconocemos la existencia de múltiples centros en cada una de las regiones a través de asambleas regionales, gobernadores y gobernadoras”.

Lee también: Fernando Atria y discusión por eliminar el Senado: “El problema que tiene Chile es de ineficacia legislativa”

“Creo que es importante hablar de una propuesta alternativa de institucionalidad, que no supone que solo exista una cámara, sino que existen dos que tienen funciones diversas y cuyas competencias, por lo demás, fueron enviadas a segunda propuesta normativa. Entonces, esto no es un tema zanjado, es un tema que debe seguir siendo conversado, hay efectivamente diferencias en el abordaje de las competencias de la cámara territorial y a mí, me parece que es un diálogo interesante”, sentenció.