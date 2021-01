En el marco de la presentación de la agenda de seguridad 2021 entregada por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, una de las principales medidas presentadas fue aumentar la presencia policial en las comunas.

Al respecto, el alcalde de Renca, Claudio Castro, comentó en CNN Chile que una de las cosas que destacó de este informe es “que va a haber una evaluación de la cantidad de dotación policial por comuna de acuerdo a las características de esa comuna”.

Según el alcalde, junto a sus símiles, lo anterior es algo que vienen solicitando hace varios años, debido a que “en Chile la dotación policial no está distribuida equitativamente por las comunas. En Santiago Oriente hay en promedio un carabinero por cara 500 habitantes y en Santiago Poniente, a pesar de que acá los delitos violentos aumentan mucho más que en Santiago Oriente, tenemos en promedio un carabinero por cada mil habitantes”, comentó el jefe comunal.

Castro dijo que la pregunta principal es “cuándo se implementarán estos refuerzos policiales” y que existe una evidente falta de funcionarios policiales que se encarguen de la labor policial efectiva y que es “una situación que debería resolverse a la brevedad”.

“No conocemos mucho detalle más allá de lo conocido por la prensa”, agregó, pidiendo que la situación fuera aclarada por las autoridades.

Además, contó que la situación ha llevado que situaciones donde se ha necesitado de asistencia, no puedan ser tomadas por insuficiencia de personal de Carabineros. “Nuestros vecinos llaman al 133 y les responden diciendo que no tienen dotación o que no tienen vehículo, o incluso ‘nos encantaría ir pero no tenemos vehículos para poder hacerlo’. Esas son respuestas que no pueden esperar, el ‘cuándo’ sucederá esto es una respuesta fundamental”, añadió.

Por otro lado, se refirió a las facultades que tiene la municipalidad para otorgar seguridad a sus vecinos y socorrer situaciones que necesiten de asistencia policial, ya que hoy, según Castro, solo actúan como “estrategias de prevención que pasan por la recuperación de espacios públicos, iluminar en espacios donde se identifica que hace falta iluminación genera condiciones para que existan delitos. Tiene que ver con organizar a la comunidad”.

Pese a que cuentan con funcionarios de seguridad ciudadana municipales, estos no tienen facultades policiales como, por ejemplo, hacer una solicitud de antecedentes o una revisión de antecedentes.

“Son condiciones privativas de las policías. A nosotros nos parece que eso se tiene que mantener, pero uno de los acuerdos de los puntos es que Carabineros pueda acompañar las rondas de seguridad que hace los vehículos de seguridad comunitaria“, añadió.

Por último, aseguró que esto habría sido aplicado anteriormente en la comuna, pero que solo duró dos semanas debido a la falta de funcionarios.