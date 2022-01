El convencional constituyente del Colectivo del Apruebo Agustín Squella reiteró sus críticas al extenso proceso de más de 18 horas de votación que se realizó el martes en la Convención Constitucional con motivo de la elección para la presidencia del órgano redactor.

Pese a que algunos integrantes de la instancia sostuvieron que lo visto en la sesión del 4 de enero correspondió a una expresión democrática, el periodista manifestó su desacuerdo en entrevista con Noticias Express de CNN Chile y apuntó a que el hecho correspondió más un modo político.

“Yo creo que invocar que lo que pasó el martes es una expresión de la democracia me parece un exceso. Yo creo que fue expresión de otra cosa: fue expresión de la política que distintos colectivos políticos hacen dentro de la Convención, lo cual no es nada de extrañar porque en lo estamos trabajando es en la elaboración y propuesta de una Constitución Política para el país, de manera que no es raro que se haga política”, afirmó.

En ese sentido, Squella manifestó que lo que él vio el martes durante toda la jornada “fue una muy mala manera de hacer política”.

“Vi muchas cocinas funcionando en los jardines del Congreso Nacional, puedo entender eso, pero no apelemos al nombre de la democracia para explicar una jornada que no hay por qué evitar calificarla de bochornosa. Yo creo que así también la ha percibido también la opinión pública”, agregó.

Sin embargo, el convencional llamó a “ser positivos” y “quedarse con el desenlace de ayer, que creo que es un muy buen desenlace para la Convención”.