En el marco del inicio de vacunaciones en diferentes puntos del país, en conversación con CNN Chile, el infectólogo y decano de medicina de la U. San Sebastián, Carlos Pérez realizó un balance sobre el proceso y cómo se ha llevado a cabo.

El doctor saca una evaluación positiva de lo que va la vacunación e hizo un reconocimiento a “las autoridades por las negociaciones muy tempranamente, a comienzos del 2020, para asegurar las vacunas que estamos teniendo en este momento”.

Además, debido a la estructura de la vacuna de Pfizer, necesita mantenerse a una baja temperatura para que sus componentes se mantengan efectivos. En cuanto a eso, el infectólogo valoró los cuidados y protocolos que se “han logrado coordinar de manera satisfactoria” y consideró como un “muy buen ejemplo de lo que se ha logrado”.

Por otro lado, en cuanto a la posibilidad de obligatoriedad de la inoculación, Pérez comentó no ser partidario de la medida promovida por los diputados pese a que es muy deseable que toda la población sea vacunada.

“Hay que recordar que en este caso en particular de la vacuna contra el COVID-19 estamos viviendo una situación excepcional en que se están dando aprobaciones de emergencia. Todavía no se han completado los estudios de fase 3, no es una aprobación definitiva. Me parece que las personas tienen derecho, si no están de acuerdo, a no recibirla”, comentó.

Pese a eso, consideró que es muy probable que la gran mayoría de la población opte por vacunarse.

En cuanto al caso de la enfermera que se contagió luego de recibir la primera dosis, el doctor aclaró que es importante que la segunda dosis sea administrada ya que tendrá una efectividad mayor que con solo una. Por otro lado, la vacuna necesita una cantidad de tiempo entre 10 a 14 días para generar los anticuerpos contra la enfermedad.

Finalmente, como método de generar confianza en el proceso vacunatorio, llamó a que las personas se informen de los resultados que vayan surgiendo y que confíen en el proceso ya que “nosotros mismos nos estamos vacunando y entiendo que el mismo presidente y sus ministros se van a vacunar en cuanto tengan la disponibilidad de las dosis”.