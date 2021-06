El Gobierno confirmó que esta semana ingresará el proyecto que permite renovar el Estado de Excepción Constitucional decretado por el presidente Sebastián Piñera a inicios de la pandemia. Mientras, parlamentarios de Chile Vamos condicionaron su apoyo a la medida, exigiendo cuarentenas más flexibles, acortar el toque de queda y reabrir el comercio para reactivar la economía.

Al respecto, el diputado Sebastián Torrealba (RN) expresó en entrevista con CNN Chile que tras la reunión sostenida este miércoles en La Moneda, “entiendo que el gobierno ha tomado bien” las propuestas del conglomerado oficialista.

En esa línea, aseguró que “nosotros vamos a votar a favor, pero le estamos dando una visión de cómo tiene que enfrentarse el Plan Paso a Paso de aquí en adelante. El plan cumplió un ciclo y debe ser actualizado”.

“Yo no voy a poner mi voto en una condición de ‘si no me cumples con esto, yo hago lo otro’. No estoy para los chantajes”, añadió. Sin embargo, sentenció que es necesario “dar más libertades a las pymes, a los colegios, a las familias, también que la ciudadanía enfrente con más responsabilidad la pandemia y al mismo tiempo, el gobierno tiene que hacer un esfuerzo gigantesco con respecto a la comunicación del riesgo”.

“El toque de queda, de frentón, dejó de ser una herramienta eficiente para el control de la pandemia y creo que hay que eliminarlo. No podemos estar para toda la vida encerrados, ni llevar a las pymes a una muerte anunciada. Creo que entramos a otras fases de la pandemia, en donde hay que otorgar libertades y también ser muy responsables como ciudadanos”, afirmó.

Por otro lado, el parlamentario se refirió a los debates de primarias presidenciales entre los candidatos de Chile Vamos y el pacto Apruebo Dignidad, luego de realizar una publicación en Twitter, donde llamó “okupa” a Daniel Jadue y “capucha” a Gabriel Boric.

