El Gobierno confirmó que esta semana ingresará el proyecto que permite renovar el Estado de Excepción Constitucional decretado por el presidente Sebastián Piñera a inicios de la pandemia.

La medida ha sido muy cuestionada por diversos parlamentarios oficialistas, quienes pusieron en duda el votar a favor de la iniciativa en caso de no haber notorios cambios que permitan reactivar la economía.

Al respecto, el vocero Jaime Bellolio alertó que “si es que no se renovará este Estado de Catástrofe, no se podría poner en cuarentena a una comuna completa, no se podrían cerrar las fronteras, no se podría poner toque de queda”.

“Por supuesto que dentro del debate del Congreso hay algunas voces distintas con respecto al toque de queda y si tiene que ser igual o no en todas las regiones, dada la situación epidemiológica”, agregó la autoridad.

Además, Bellolio confirmó que el decreto se ingresará esta semana, por lo que hizo un llamado a que sea un debate “con altura de miras. Es (una) responsabilidad el poder seguir teniendo ese instrumento como son las cuarentenas comunales, a sabiendas de que hoy hay una fatiga pandémica”.

Sin embargo, desde la UDI han recalcado que no garantizan volver a aprobar el Estado de Excepción en caso de que no se apliquen sustituciones a algunas medidas restrictivas.

Esta mañana se reunieron el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, con el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya.

A la salida de la cita, Macaya aclaró que para poder votar a favor “hay dos ejes que para la UDI son claves, el primero es la libre movilidad para las personas vacunadas, no es posible que sea la misma situación para las personas que tienen sus dos dosis de vacuna y las que no. También, está entregar mayor flexibilidad a las pequeñas y medianas empresas”.

“Nosotros esperamos que el Gobierno nos entregue (esto) para mantener el Estado de Excepción. Si se mantiene tal cual está, nosotros no lo vamos a aprobar”, concluyó el legislador.

El tema tiene diversas opiniones para los especialistas. Por ejemplo, el secretario nacional del Colegio Médico (Colmed), José Miguel Bernucci, aseguró en entrevista con CNN Chile y Chilevisión que, en caso de que se termine el Estado de Excepción, se tendrá que “hacer una ley COVID express”.