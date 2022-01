El pasado domingo, el presidente electo Gabriel Boric conversó con el panel de Tolerancia Cero, sobre los retiros de fondos previsionales que se realizaron para contener la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19. En esta instancia aseguró que “no está dentro de nuestro programa nuevos retiros y en esto tenemos plena coincidencia con el ministro Marcel”.

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, quien compartió las palabras del presidente electo, esperando que venga con unas medidas donde sea el Estado que tome este rol de ayuda.

“Comparto con el presidente que no es posible aceptar que el costo de la pandemia este soportada en los hombros de los trabajadores. Pero no cerrar la puerta a una de las herramientas que ha sido de las más exitosas para enfrentarla, no es correcto. Hoy es ida no están los votos para avanzar. Pero quiero entender que el presidente tiene un paquete de medidas donde el costo sea asumido por el Estado”, aseguró.

Respecto a la figura del futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, aunque lo elogió, también sostuvo que tendrá algunas dificultades para desempeñarse en el cargo.

“Es una de las personas que más sabe de economía en el país y será un tremendo aporte en el gobierno de Gabriel Boric en el ámbito técnico. Pero una de sus falencias dice relación con su debilidad política. Porque a los técnicos y economistas les gusta hablar de la macro economía y de ese mundo, donde los viven que está muy alejado de lo que las personas viven en las distintas poblaciones del país”, explicó.

Por último, anticipó que su partido trabajará para lograr las transformaciones sociales planteadas por el futuro presidente.

“El residente Boric ha tomado cesiones correctas donde entiende que la coalición debe ser mucha amplia y existe un espacio en la centro izquierda, que el socialismo democrático, que es necesario para llevar adelante la gobernanza. (..) Nosotros vamos apoyar con mucho entusiasmo los proyectos de transformación social que el presidente Boric nos va a plantear“, enfatizó.