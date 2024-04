De manera extraordinaria, debido al asesinato de tres carabineros en Cañete, a las 15:00 horas de este lunes sesionarán unidas las comisiones de Constitución y Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados para discutir las Reglas del uso de la fuerza (RUF).

Sobre ello, el diputado independiente-PPD e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya, dijo en CNN Chile que quieren dar una “señal concreta” de compromiso con la reactivación de dos proyectos: las Reglas del Uso de la Fuerza (busca regular el uso de armas en FF.AA.) y la Ley de Inteligencia, que “es la que más sirve para desbaratar y perseguir a organizaciones criminales”.

Según Araya, hay “voluntad” de todos los sectores políticos, “desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, de poner en la centralidad de nuestra agenda la seguridad, porque lo que pasó el sábado fue una cosa brutal, terrible”.

Asimismo, agradeció la postura del Gobierno, que a su vez valoró la solicitud del fiscal Xavier Armendáriz ante el Poder Judicial para postergar la formalización del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, imputado por apremios ilegítimos durante los hechos ocurridos en el estallido social.

“La mayor señal de respaldo que dio el Gobierno frente a esta situación fue haber reconsiderado el criterio con que iba a abordar la formalización del general (…). Me parece que en momentos de crisis, en que estamos bajo una amenaza terrorista, el Ejecutivo ha dado una señal clara y contundente de apoyo a Carabineros”, planteó.

En ese sentido, hizo un llamado a la oposición a no seguir con los emplazamientos y a no instrumentalizar la situación, argumentando que “está clarísimo que el presidente de la República está del lado de los carabineros, lo está protegiendo, y ha tomado una medida que no es fácil, pero de toda responsabilidad”.

“Quiero destacar lo que ha hecho el presidente de la República en orden a haber reconsiderado su criterio y valorar muchísimo más lo que ha hecho la Fiscalía en orden a dejar sin efecto la solicitud de audiencia para el 7 de mayo”, remarcó.

El parlamentario dijo estar de acuerdo con el aplazamiento de la acción judicial, señalando que “es la decisión más adecuada. Hoy día no es el momento de la disputa ni institucional ni la disputa política. Es cómo nos coordinamos porque esto es una amenaza real”.

Trabajo de las comisiones

Consultado por el trabajo legislativo que llevarán a cabo las comisiones, Araya planteó que el “gran desacuerdo” está en la manera en que la derecha mira las Reglas del uso de la fuerza, porque quieren que “tenga un solo artículo que diga más o menos (que) cualquier militar puede matar a cualquier persona sin responsabilidad ulterior para él ni para sus superiores. Eso es lo que busca la oposición”.

Otro aspecto es que “quieren mandar todo a justicia militar. Entonces creo que el desacuerdo es con la derecha, que en esto tiene que actuar con un sentido jurídico, constitucional, y buscar una solución y no un problema”, sentenció.