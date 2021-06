El candidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes, analizó las elecciones primarias de Chile Vamos que se llevarán a cabo en el mes de julio.

Aquí, la carta de RN competirá contra Joaquín Lavín (UDI), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel. Los cuatro realizará la próxima semana el primer debate de Chile Vamos, el cual será televisado por Chilevisión y CNN Chile.

Esta mañana, Desbordes conversó con Rafael Cavada sobre las elecciones y aseguró que su objetivo es “convocar a mucha gente que no fue a la última elección. Mucha gente joven que no votó el 2017 votó ahora, y tenemos que conversar esos jóvenes y mostrarle propuestas en la línea que ellos piden”, esto por la posibilidad de que el oficialismo no pase a segunda vuelta.

Lee también: Listo para ser ley: Senado despachó bono para Pymes

“Ellos se mueven por causa y no por ideología o partidos políticos, entonces yo tengo un plan de agua extraordinario, que es por lejos mejor que cualquiera que haya presentado otro candidato… hay que decir (a la gente) que no da lo mismo quién gobierne, que el resultado de la elección de fin de año le puede cambiar la vida para bien o para mal”, agregó.

Además, Desbordes analizó los comicios de gobernadores que se llevarán a cabo este domingo entre Karina Oliva (FA) y Claudio Orrego (DC) en la Región Metropolitana, donde afirmó que, en caso de que gane Oliva, “sería una demostración de donde está el electorado que se está movilizando. Cuando la mitad no vota y otro porcentaje se queda en la casa, demuestra qué está pasando. La gente que se queda en la casa también decide, también participa. Yo creo que mañana no va a haber una alta votación”.

Los cruces con Lavín y el candidato de Larroulet

En la entrevista, Desbordes también analizó las palabras de Joaquín Lavín quien dijo no estar de acuerdo con el matrimonio igualitario y que además afirmó que “Chile ya ha sido demasiado generoso con los migrantes”.

Consultado sobre si esto puede beneficiar al candidato UDI con los votos más duros de la derecha, el ex ministro de Defensa apuntó que “respeto la posición de Lavín, también hemos observado unas críticas brutales y descalificadores de parte de Ignacio Briones y sobre todo de Sebastián Sichel contra Joaquín Lavín, creo que no corresponden”.

“Si nosotros vamos a hacer una primaria donde nos vamos a sacar los ojos, vamos a regalar la elección presidencial. Joaquín ha planteado cosas extraordinarias en cuestión social”, añadió.

Lee también: Cavada y masiva fiesta en barrio Bellavista: “Hay gente muy tonta o nosotros no hemos hecho la pega lo suficientemente bien”

Finalmente, Cavada le preguntó al aspirante presidencial de RN sobre la opción preferida de Cristián Larroulet, jefe se asesores del segundo piso de La Moneda y uno de los hombres de más confianza del presidente Sebastián Piñera.

Aquí, Desbordes aseguró que “no tiene dudas” de que Sebastián Sichel e Ignacio Briones son las cartas preferidas de Larroulet.

“Eso está bien y legítimo, se nota en las propuestas. Se nota cuando me ataca Libertad y Desarrollo y a otros lo aplauden y eso está bien, es parte del juego político. El riesgo de endurecerse e irse a la derecha más dura es que se nos escape el centro, (porque) está huérfano hoy”.