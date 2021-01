Como cada jueves, en Aquí Se Debate conversamos con tres nombres que aparecerán en las papeletas de sus respectivos distritos el próximo 11 de abril: Iona Rothfeld (IND), por el distrito 12; Valentina Miranda (PC), por el distrito 8; y Jaime Flores (UDI), por el distrito 10.

Uno de los temas con más álgido debate fue el concepto de familia, uno de los términos mencionados en el primer artículo de la actual Constitución y calificado como “el núcleo fundamental de la sociedad“, así como se menciona que es deber del Estado darle protección y propender al fortalecimiento de ésta.

El abogado de la UDI comenzó diciendo que “generalmente se tiende a decir que en la Constitución la definición de familia es muy retrógrada, pero en realidad eso no es así”.

Esto, porque según él “no se deja definida a la familia y se entiende que se debe proteger a cualquier tipo de familia. Es importante mantener esa indefinición, pero siempre dejando a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad”. “No entiendo cuál es la necesidad de clasificar y hacer distinciones entre personas”, insistió.

Lee también: Reformarlo o cambiarlo por completo: Squella, Tapia y Celis presentaron sus ideas para un sistema de pensiones

Ante eso, la jugadora de Audax Italiano, directora de la Anjuf y cientista política, replicó que actualmente es “deficiente” la forma en que se habla de la familia. “Se deja fuera las que no están en el concepto de familia tradicional y me parece primitivo, porque también tiene implicancia en los derechos a los que accedemos”, señaló.

“Visibilizar y reconocer es una piedra fundamental para poder garantizar derechos. Hoy en día la población LGBTIQ+ está invisibilizada completamente y eso nos deja vulnerables a un atropello de nuestros derechos. Creo que si hoy tenemos la oportunidad de revisar nuestra carta fundamental y poder generar mecanismos que nos protejan a las diversidades, hay que hacerlo”, agregó.

Por su parte, la joven militante de Juventudes Comunistas estuvo de acuerdo con su par y estableció que “si bien la Constitución puede ser muy ambigua con el término de familia, tenemos que hacer leyes que garanticen el derecho de las disidencias sexuales”.

Lee también: ¿Parlamentarismo o semipresidencialismo? Las formas de gobierno que proponen Bassa, Cayuqueo y Urenda

Otros temas que generaron asperezas entre los invitados fueron el aborto y la eutanasia. Aunque Flores se mostró en contra de ambas, Rothfeld y Miranda se mostraron a favor.

“Creo que la Constitución debe respetar y proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, dijo el abogado, quien afirmó que “si vamos a distinguir entre mujeres que tienen derechos y mujeres que están silenciadas en el vientre de su madre, yo no puedo estar a favor de ese feminismo abortista que no respeta la vida del que está por nacer”.

Por otro lado, la deportista señaló que hay que preocuparse de quién está viviendo hoy día: “Preocupémonos realmente del derecho a decidir”.

En tanto, la ex dirigente secundaria aseguró que “cada persona tiene la decisión y la autodeterminación de hacer lo que quiera con su cuerpo”. “Encasillarnos en un feminismo abortista es un error. El feminismo es una lucha emancipadora de las mujeres”, enfatizó.

Lee también: “Hay muchas cosas que hay que mantener”: El debate sobre el régimen político entre Arenas, Poblete y Veloso

—Yo soy un defensor de que las mujeres tengan la libertad de hacer lo que quieran con sus cuerpos, pero no entiendo por qué hablar de hacer lo que quieran con su cuerpo cuando en realidad lo que hay dentro del vientre materno es una persona distinta y que en la mitad de los casos es mujer—dijo Flores.

—Eres abogado, ¿estás hablando de una persona?—preguntó Rothfeld

—Evidentemente hay una persona—respondió él— no es una discusión jurídica, es más filosófica. Evidentemente el cigoto de 14 semanas de la diputada Maite Orsini es una persona. No cabe ninguna duda que lo es y no cabe ninguna duda que la Constitución debe proteger esa vida.

—Y esa persona a la que te refieres, ¿tiene más derechos que la mujer?—replicó Rothfeld

—Tiene igual derecho a nacer como lo tuvo su madre. La madre es igual de digna que el hijo que está por nacer—cerró el abogado.