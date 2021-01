En Aquí Se Debate conversamos con tres candidatos que disputarán un puesto en el distrito 7 de la Región de Valparaíso el próximo 11 de abril: el jurista y periodista Agustín Squella, (IND – Partido Liberal), el abogado Raúl Celis (RN), ex intendente de Valparaíso, y la también abogada y ex ministra de Transportes, Paola Tapia (IND-PPD).

Recordar que el programa de estos tres candidatos por el Distrito 7 involucra las comunas de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

Uno de los temas centrales del debate fue la posibilidad de una reforma de pensiones, la que fue una de las grandes preocupaciones del Gobierno y la ciudadanía en 2020.

Para el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales “un sistema ideal de pensiones tal vez no exista en ningún lugar de la Tierra, pero lo que tenemos claro a estas alturas, después de varias décadas de tener un sistema que no cumple con las funciones de un sistema de pensiones, sino que con otras funciones macroeconómicas, porque no otorga pensiones oportunas y justas. Tenemos que cambiarlo”, afirmó.

Y agregó que “debemos escuchar a los expertos porque no han sido escuchados, porque tenemos un sinfín de comisiones que viene proponiendo hace décadas el reemplazo o la corrección, a lo menos. En mi idea, debería ser un reemplazo del actual sistema previsional”, apuntó Squella.

Sobre este tema, Tapia dijo: “Mi posición es bastante clara al respecto: hoy tenemos vigente el decreto ley 3.500 del año ’78, que no se ha podido modificar en su totalidad porque no ha existido la mayoría en el Congreso para lograr modificar el actual sistema de AFP”.

A lo que añadió: “Tenemos que dar un paso adelante, tenemos que cambiar el sistema de AFP. No es posible que tengamos un sistema exclusivo y único de capitalización individual en el que cada uno tiene que asegurarse su futuro, sabiendo que la promesa es incumplida. Hay que avanzar hacia un sistema de reparto de la mejor forma y la tenemos que construir entre todos”, recalcó.

En tanto, el representante de RN manifestó: “En esto ha habido una irresponsabilidad de la clase política enorme. Es muy fácil decir ‘lo quiero cambiar, quiero otra cosa’. A mi juicio, el gran problema que ha tenido el sistema previsional es Chile es una cotización al 10%, eso es absurdo”

“En ninguna parte del mundo se pueden financiar pensiones dignas con un 10%”, subrayó. El descuento debió haber sido de un 20% o quizás un poquito más, como es en la gran mayoría de los países del mundo. Con un 10% de descuento es absolutamente imposible lograr buenas pensiones”, sostuvo Celis.

El debate entre Squella, Tapia y Celis incluyó variados temas como el manejo de la pandemia por parte del Gobierno, la posibilidad de revisar un sistema de salud público o mixto e incluso la disyuntiva por elecciones de constituyentes versus las presidenciales.