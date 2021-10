Este miércoles diputados de oposición ingresaron a la Cámara de Diputadas y Diputados la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Además, se dieron a conocer los integrantes de la comisión revisora del documento, que serán Raúl Florcita Alarcón (independiente, ex PH), Maya Fernández (Partido Socialista), Pepe Auth (independiente, ex PPD), Paulina Núñez (Renovación Nacional) y Virginia Troncoso (independiente, ex UDI).

Para profundizar en este tema, CNN Chile conversó con el diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, quién aseguró que el texto “es bastante sólido, tiene una redacción impecable y están todos los antecedentes, a diferencia de lo que lo que han planteado los ministros de Gobierno”.

El parlamentario explicó que era necesario que se votara antes de las elecciones de noviembre, para que la gente pudiera conocer la posición de los candidatos frente a este tema.

“Es necesario que se vote antes del 21 de noviembre. Porque creo que en Chile hace tiempo que requerimos que todos den a conocer sus posiciones y es necesario que la gente sepa si su candidato o candidata amparan o no la corrupción que rodea al caso Dominga y al clan Piñera. Y en la oposición muchas veces ha ocurrido que cuando no hay presión ciudadana, algunos, particularmente independientes o de la Democracia Cristiana, se han desmarcado, como nos pasó en la primera acusación constitucional”, afirmó.

También aseguró que esto no tiene un fin electoral, y si los Pandora Papers se hubieran conocido antes, también lo habrían hecho. “No es un fin electoral, es un fin de transparencia. Yo quiero que todos los candidatos definan su opinión frente a este caso de corrupción. Me parece que es sano para la democracia. Es otra cosa si alguien me dice que la revelación de los Pandora Papers fue parte de una conspiración para afectar a Sebastián Piñera. Si esto hubiera pasado cuatro meses atrás, tendríamos que haberlo hecho igual“, sostuvo.

Respecto a los votos para aprobar la acusación constitucional, el diputado señaló que sus pares oficialistas deberían votar a favor. “La verdad es que yo espero que los parlamentarios oficialistas estudien la acusación y si actúan en conciencia, no guiados por las órdenes de sus partidos, ellos deberían votar a favor. Lo que estamos tratando de hacer es sanar la democracia en Chile. No podemos tolerar este tipo de situaciones”, aclaró.

El parlamentario también se refirió a los dichos del ministro Belollio, quien lo acusó de basar este documento en una mentira.

“Lo que buscan es generar una especie de anticomunismo que es bastante infantil. Escuché las palabras del ministro Bellolio que me acusó a mí, y siento que lo que quiere es inhibir a la Cámara de su rol fiscalizador. Y eso es ser un cómplice de la impunidad que hoy goza Sebastián Piñera”, increpó.

Por último, anticipó que esta acusación se debería votar la primera semana de noviembre. “El presidente tiene hasta el 28 de octubre para hacer sus descargos, y luego la comisión tiene seis días para analizarlos. Eso significa que lo estaríamos votando la primera semana de noviembre”, concluyó.