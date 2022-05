Esta semana el Partido Republicano anunció una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, la que no contó con el apoyo por parte de Chile Vamos. En conversación con CNN Chile, el diputado UDI, Cristián Labbé, señaló que no ve una “relación fragmentada” con la tienda política, pero que no descarta una eventual acusación constitucional “desde el Presidente para abajo” por la violencia en la macrozona sur. “Si esto sigue así yo creo que esto es para una Acusación Constitucional desde el Presidente para abajo, porque hoy día no han tomado las herramientas correspondientes o le tienen miedo y hay una inacción por parte de este Gobierno para poder poner el orden en La Araucanía, en el centro y también en la parte migratoria”, dijo.