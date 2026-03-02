Conflicto en Medio Oriente: Experto desglosa las claves del ataque contra Irán

En conversación con CNN Chile, el director del Departamento de Política y Gobierno de la UAH, Isaac Caro, analizó las causas que derivaron en el ataque armado de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El gobierno de Estados Unidos, en conjunto con Israel, atacó ciudades de Irán durante el sábado 28 de febrero.

¿Cómo se produjo el conflicto?

Esto ocurre en medio de las negociaciones entre los países para llegar a un acuerdo en el pacto nuclear, en el que Israel pedía que Irán disminuyera su enriquecimiento de uranio y limitara su armamento nuclear, peticiones que el régimen iraní no aceptó.

Es por eso que el presidente estadounidense, Donald Trump, inició la Operación Furia Épica junto a Israel, señalando que su objetivo era acabar con el régimen liderado por Alí Jamenei.

Sin embargo, el director del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Isaac Caro, conversó con Hoy Es Noticia de CNN Chile y señaló que hay “varias contradicciones en la postura de Estados Unidos”, ya que el ataque armado se produjo en medio de las negociaciones para sellar el pacto nuclear y luego de que, en 2025, la administración de Trump haya bombardeado las instalaciones nucleares de Irán. En ese momento, aseguraron que “destruyeron totalmente” las bases de Fordow, Natanz e Isfahán, impidiendo el avance del programa nuclear iraní.

En su opinión, hay tres razones que condujeron a esta postura defensiva de Estados Unidos:

El éxito de la intervención militar en Venezuela, operación en la que pudieron capturar al presidente venezolano, Nicolás Maduro .

. Las protestas en Irán en contra del régimen.

Los problemas internos en Estados Unidos, como el veto de la Corte Suprema a los aranceles de Donald Trump o la revelación de los archivos de Jeffrey Epstein, que involucran al mandatario estadounidense.

“Yo diría que todo esto de alguna manera está vinculado para que se haya establecido que el gobierno de Trump ahora haya decidido intervenir junto con Israel”, precisó.

Agregó que este ataque “obedece a la estrategia personal del propio presidente Trump”, ya que no se consultó al Congreso respecto de la intervención, ni tampoco a los países aliados.

“Muchos analistas hablan de que ya estamos en presencia de una guerra mundial”

El académico de la UAH explicó que la decisión de Irán de designar a Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica podría hacer que el conflicto afecte a Latinoamérica, ya que Vahidi está siendo buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) debido a que es acusado de planear el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires en 1994.

Por ello, Caro no descartó la posibilidad de que el conflicto armado escale incluso en el mundo occidental, ya que además argumentó que lo que ocurre en Israel e Irán repercute en el Mar Rojo, involucra a potencias como China o Estados Unidos y también enciende alertas de seguridad para Argentina por el involucramiento de Vahidi.

“Incluso cuando Vahidi estuvo el 2010, me parece, 2011, en Bolivia, el gobierno de Evo Morales le pidió que saliera porque la Interpol había lanzado estas famosas alertas rojas para capturarlo. En consecuencia, estamos aquí en un mundo concatenante, donde todos los conflictos de alguna manera están concatenados. Por eso muchos analistas hablan de que ya estamos en presencia de una guerra mundial”, analizó.