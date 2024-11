Claudio Orrego sobre el rol de Evelyn Matthei en la segunda vuelta de gobernadores: “Pecó de temeridad al apostarlo todo”

El gobernador reelecto señaló en CNN Chile que, hasta la fecha, no ha recibido ningún llamado de la alcaldesa de Providencia tras las elecciones. Sobre si salió debilitada en este proceso electoral, afirmó: "Apostó quizás en demasía a capitalizar una votación que no le pertenecía".

Claudio Orrego, gobernador reelecto de la Región Metropolitana, conversó en Hoy Es Noticia de CNN Chile sobre sus reflexiones tras los resultados de las elecciones de segunda vuelta, las reacciones de la oposición, las polémicas desencadenadas en el partido Demócratas y sus planes para su próximo periodo.

Consultado sobre la intervención de Evelyn Matthei en el comando de su contendor, Francisco Orrego, señaló que la alcaldesa de Providencia aún no ha explicado al país por qué, durante toda la campaña, consideró este proceso electoral como la “madre de todas las batallas” y lo describió como un “plebiscito para el gobierno”, para luego “quedarse callada” cuando los resultados fueron negativos.

“Yo creo que ella pecó de temeridad al apostarlo todo, a politizar la elección. No le fue bien a Matthei. Y nos fue bien a nosotros. En una propuesta que sin desconocer nuestro origen, la gente me conoce a mí políticamente toda la vida, yo estuve en la concertación, soy una persona centro-izquierda, estuve contra la dictadura de Pinochet, pero también estoy contra la dictadura de Maduro, o sea, la gente me conoce y si tuvimos votos de todos los sectores políticos es porque representamos una propuesta sólida, con experiencia y respetuosa”, enfatizó Orrego.

Desde la otra vereda, mencionó que la militante de la UDI era distante al espíritu de su campaña. “Yo espero que ella haga una reflexión de que es lo que ganó y que es lo que perdió”, agregó.

Sobre la escena de los presidentes de Chile Vamos, que no quisieron tomarse una foto grupal con Francisco ‘Pancho’ Orrego y se retiraron del escenario, Orrego señaló: “Ese evento que fue transmitido por las redes sociales de manera bastante confusa es bastante gráfico, de que yo no sé si están todos tan contentos como él y Matthei con el desempeño, porque no es un tema solo de votos, porque son muchos votos lo que tuvo también mi contrincante. Es si esta derrota de verdad sembró algo de futuro o más bien consolidó una suerte de rechazo a un tipo de liderazgo que la derecha ha insistido en presentar”.

La periodista Matilde Burgos le preguntó si había recibido algún llamado de parte de la posible carta presidencial de la centroderecha, a lo que Orrego aclaró: “No”, y respecto a las repercusiones de estos comicios, analizó que “apostó quizás en demasía a capitalizar una votación que no le pertenecía porque no era una elección política nacional, era una elección del territorio y creo que en eso se equivocó y cuando uno se equivoca no sale fortalecido”.