El escándalo tras la revelación por parte de Ciper de los gastos de la campaña a gobernadora regional de Karina Oliva, que en asignaciones a asesores alcanzó los $137 millones, ha escalado con las horas, provocando la expulsión de Oliva del Partido Comunes, así como el candidato presidencial, Gabriel Boric, decidió quitarle su apoyo.

Para profundizar en las faltas a la probidad que podrían haberse cometido, como también en el rol del Servicio Electoral (Servel) que recibe estas rendiciones, CNN Chile conversó con Susana Sierra, presidenta de Chile Transparente y socia BH Compliance. “El caso tiene varias aristas”, señaló, destacando que “llama la atención el monto de las rendiciones con boletas de honorarios y los sueldos abultados”.

Pero también enfatizó que, por las declaraciones de la candidata, “también rindió temas que no son legales rendir; Ella misma dijo que lo estaba haciendo desde diciembre, siendo que por el plazo legal debía hacerse desde febrero, es decir, 90 días antes de las elecciones”.

También, dijo Sierra, “han salido varias inconsistencias sobre lo que dice que rindió, como almuerzos y costos de traslado, lo que estaría mal rendido”. Por otro lado, indicó “Está el tema del Servel que, por los antecedentes que habían, había aprobado esto sin mayor cuestionamiento y después de que salió este reportaje, ahora pone los datos a disposición del Ministerio Público para que se inicie una investigación”.

“Un tema es la ley y que alguien se salte la ley, pero también son importantes las instituciones y que estas funcionen, que sean capaces de atajar, por así decirlo, si es que llega a ocurrir alguna irregularidad”, sentenció la presidenta de Chile Transparente.

“Por algo existe un Servel y no se trata solo de pasar por caja, por algo existe este control”, manifestó Sierra, añadiendo que “los incentivos para abultar o tener boletas que lleguen a esos montos, los tiene cualquier candidato, por eso que acá tiene que primar la ley y se tienen que seguir los conductos de las instituciones“.

En ese sentido, afirmó que “ella [Oliva] declara que, como no tenía el dinero para pagar a los colaboradores, esto fue una especie de préstamo, una deuda en cuanto a trabajo que después se pagaba” e indicó que “ojalá existan contratos predefinidos, o si no cualquiera después puede hacer boletas con montos y después cuesta más verificar si corresponde o no la suma”.

“Este tema llama la atención no solo en esta candidatura, en muchas”, advirtió Sierra, sosteniendo que “ojalá el Servel pueda hacer las comparaciones en el mercado” para asegurar que las asignaciones de campañas electorales no sean desorbitadas. Por eso, agregó que “si a Servel no le da la capacidad, entonces claramente hay que fortalecerlo“.

Finalmente, Sierra recordó que actualmente “hay muchos candidatos que también tienen faltas a la probidad”, afirmando que “tenemos que preocuparnos de quiénes nos van a gobernar y cuál es su hoja de vida”.