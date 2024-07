Carolina Urrejola: “Que gente como Hertz o Carmona relativicen la gravedad de lo ocurrido en Venezuela es gravísimo”

La conductora de CNN Chile Radio reflexionó sobre la relación entre Venezuela y la izquierda chilena. "No concuerdo con que el Gobierno y el PC tienen una diferencia, ya que esto no es una diferencia, esto es una cuestión de lo más elemental que se refiere a los principios", dijo.

La foto que algunos políticos de izquierda chilenos se sacaron con dirigentes del régimen totalitario de Nicolás Maduro envejeció pésimamente mal y en tiempo récord.

Llámenme nacionalista, pero si un régimen dictatorial insulta al presidente de mi país, independiente de que me guste o no, yo no me saco una foto con alguno de sus secuaces para no aparecer validando la defensa y menos blanqueando elecciones robadas, pero así están las cosas, Marco Enríquez-Ominami tuvo que sacar una declaración brutalmente ambigua para justificar haber estado en el lado incorrecto de la historia este fin de semana.

Que Eduardo Artés postee una bravata es una nota folclórica, pero que gente como Carmen Hertz, Lorena Pizarro o Lautaro Carmona relativicen la gravedad de lo ocurrido en Venezuela es gravísimo y abona el anticomunismo tan extendido en chile.

Estas personas son políticos serios, con historias de vida personal y política consistentes, pero eligen una especie de negacionismo sobre la evidencia. El presidente Boric ha estado extraordinariamente claro y consistente, sin embargo, no concuerdo con que en este tema con el PC tienen una diferencia, ya que esto no es una diferencia, esto es una cuestión de lo más elemental que se refiere a los principios.

Los senadores socialistas Lagos Weber y Castro hacen bien en marcar esta línea divisoria como definitiva. Hay que ver qué impacto tiene en la izquierda chilena lo que está ocurriendo en Venezuela.