Pese a los diversas cuestionamientos de expertos e incluso, de algunas autoridades, el Gobierno se ha mantenido firme en su postura de mantener el toque de queda, argumentando que se trata de “una medida sanitaria”, para evitar contagios en fiestas o actividades de esa índole.

Sin embargo, desde diversos sectores políticos, áreas de trabajo y grupos sociales se ha planteado cierto consenso respecto a que la normativa no se justifica ni previene necesariamente la propagación del COVID-19, por lo que los cuestionamientos al Ejecutivo proyectan una demanda generalizada sobre el tema.

En ese contexto es que se impulsó una discusión en el programa Aquí Se Debate de CNN Chile, donde participaron los postulantes al Senado por la Región Metropolitana Jaime Mañalich (Chile Podemos+), Karina Oliva (Apruebo Dignidad), Cristián Contreras (Centro Unido) y Paulina Vodanovic (Nuevo Pacto Social).

Desde un inicio, los y las candidatas se mostraron en contra del toque de queda, evidenciando un acuerdo unánime frente a la medida.

El primero en argumentar su postura fue el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, en cuya administración se implementó la restricción: “en la medida en que ha pasado el tiempo y hemos aprendido en todo el mundo respecto a la pandemia y su manejo, es evidente que algunas cosas sirven mucho, y otras que no sirven. La mascarilla sirve mucho, la vacuna sirve mucho, respetar los aforos. El toque de queda es una medida que ya no se justifica“.

Por su parte, la abanderada de Nuevo Pacto Social, planteó que el toque de queda no obedece a un sentido sanitario, sino que estaría más relacionado con el control social, agregando que: “es impracticable, ya no hay funcionario luego de casi dos años que estén disponibles para seguir haciendo controles, entonces estamos en un toque de queda imaginario”.

En tanto, la ex candidata a Gobernadora de la RM también se mostró en contra de la medida, asegurando que estaría restringiendo libertades tanto colectivas, como individuales: “las personas pueden reconocer parte de un espacio social que no es solo el espacio privado, sino que ser parte del espacio público, tanto de día como de noche o cualquier horario, porque creo que todos tenemos la conciencia y la responsabilidad de relacionarnos con el entorno”.

Las vacunas

Por otro lado, en medio del debate hubo un espacio para consultarle a las y los candidatos si es que se encontraban con su esquema de vacunación completo, a lo que respondieron positivamente con excepción del abanderado de Centro Unido, Cristián Contreras.

“Primero, porque la vacuna es voluntaria en este país y lo segundo también porque uno tiene que observar que las medidas que ha tomado este Gobierno sobre esta vacunación, se hicieron en un contexto de excepción constitucional. Por regla general las vacunas tienen que pasar por cuatro etapas para su aprobación y esta vacuna solo ha pasado dos”, aseguró el candidato conocido como “Dr. File”.

Ante esto, se le consultó si es que no ha sido prueba suficiente el hecho de que hayan bajado drásticamente los índices de contagio. Sin embargo, Contreras fue tajante con su postura, evidenciando su desconfianza a los consensos internacionalmente validados por la comunidad científica.

Asimismo, el candidato de Centro Unido fue emplazado por el resto de sus contrincantes por no estar vacunado contra el COVID-19. En ese sentido, Máñalich le recordó que pese a que la vacunación sea voluntaria, hacerlo obedece a una responsabilidad social.

“Si efectivamente producto de esto, perdona que lo diga, con mucho respeto, tú en este momento estás eliminando el virus y nosotros nos enfermamos, tú tienes una responsabilidad“, aseguró el ex ministro de Salud, a lo que Contreras se defendió acusando que las personas que no han querido vacunarse con alguna de las dosis aceptadas por las instituciones sanitarias nacionales han sufrido una fuerte discriminación.

Por su parte, Vodanovic afirmó que la actitud del “Dr. File” es irresponsable al tratarse además de un líder de opinión que influencia a sectores de la comunidad y que además desautoriza investigaciones científicas: “respeto su opinión pero no la comparto y creo que lo que él hace es peligroso“.

La candidata Oliva también increpó la actitud de Contreras, planteando que la vacunación es una “responsabilidad para garantizar espacios colectivos“, agregando que si bien las vacunas si podrán ser mejoradas en el futuro, actualmente están disminuyendo sustancialmente la tasa de mortalidad por el COVID-19.