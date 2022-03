Según el Índice Global de Terrorismo del Instituto de Economía y Paz, Chile pasó del lugar 49°, al 18° en tan solo dos años. El país es el segundo con mayor puntaje de la región solo después de Colombia.

En conversación con Noticias Express de CNN Chile, el ex intendente de La Araucanía y diputado electo por la zona, Andrés Jouannet expresó que sobre estas cifras “solamente demuestran la situación dramática que está viviendo en la zona. Hoy día es una de las regiones más peligrosas del mundo según este índice”.

Asimismo, a su juicio, estos números “son muy cercanos a los que Colombia tenía el año 2011, por tanto, lo que tenemos es una situación de terrorismo instalada”.

Sobre la extensión del Estado de Excepción en la zona, Jouannet señaló que “los militares llegaron por la incapacidad del Gobierno para poder, con las herramientas del Estado, resolver los problemas como lo hicimos nosotros en su momento”. Sin embargo, dada la situación actual, la próxima autoridad expresó que “hoy día los militares son necesarios. Pero son necesarios de otra forma, porque me parece que la instalación de los militares está mal hecha, no es inteligente y los militares no están en todos los puntos de control”.

“No estoy de acuerdo con el diálogo con la CAM”

En diciembre pasado, la futura ministra del Interior, Izkia Siches enfatizó en la necesidad de desarrollar un diálogo transversal en la macrozona sur incluyendo a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) de ser necesario, con el objetivo de restablecer el orden y seguridad.

Mientras que en entrevista con CNN Íntimo, la próxima autoridad reiteró que: “No voy a vetar a ningún actor porque si el objetivo final es la paz vamos a estar disponibles a dialogar con todos ellos”.

Consultado sobre el tema, Jouannet expresó que no está de acuerdo con esta medida ya que “con todos no se puede conversar. Con los grupos terroristas lo que hay que hacer es aplicar la ley, aplicar el Estado de Derecho, porque el daño que le han hecho a La Araucanía es tremendo. Vivir ahí significa dos cosas: violencia y pobreza”.

“No estoy de acuerdo con el diálogo con la CAM, o nos damos cuenta o aquí estamos viviendo en una burbuja. Este país se está cayendo a pedazos y La Araucanía se viene cayendo a pedazos hace tiempo.(…) La CAM lo que ha hecho es que justamente hoy día el mundo diga que La Araucanía es una de las regiones del mundo más peligrosas para vivir. Somos el número 18 en este índice, y por tanto, si vamos a dialogar con ellos ¿qué pasa con todas las víctimas que han habido en este tiempo?”, agregó.

“La ministra comete un error (…) porque no se puede poner a los dos en el mismo lugar”, zanjó.