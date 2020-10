Una jornada histórica para el país es la que se ha vivido este domingo 25 de octubre, día en que la ciudadanía salió a votar el en plebiscito constitucional.

Con situaciones dispares en los distintos locales de votación del país, algunos tuvieron que armarse de paciencia en largas filas, mientras que otros tuvieron un sufragio expedito.

En general, el orden aplicado debido a las restricciones sanitarias han significado que un proceso que solía ser más bien de aglomeraciones, ha podido llevarse a cabo sin mayores problemas. Esto fue destacado por el ministro de Salud, Enrique Paris, quien aseguró que “las normas sanitarias han sido un éxito“.

El panel de Tolerancia Cero se reunió especialmente para realizar un análisis de las primera mitad de la votación, a sólo horas del cierre de las mesas.

“Es buena noticia para Chile que podamos votar en paz”

“Ha sido hasta ahora un día tranquilo. La semana pasada cerramos el domingo con una cosa muy impactante y muy atroz. Es una buena noticia para Chile que podamos votar en paz y tranquilidad. Y que podamos a través de ese camino zanjar nuestras diferencias. Habían algunos que tenían legítimas dudas que se pudiese hacer un proceso electoral tranquilo, porque estaba el antecedente de la PSU. Qué bueno que en Chile podamos encontrar este camino”, dijo Daniel Mansuy.

“Está esa sensación de algo histórico”

“Más allá de las filas que se ven afuera, que son para evitar que haya aglomeraciones adentro, lo que veo en las calles es que hay mucha gente participando. Mucho interés desde muy temprano. La ministra Hutt decía que había mucho uso del transporte público: o sea, hay señales de que hay una alta participación. Además, quiero rescatar que el clima ha sido pacífico, de reencuentro con el ritual democrático chileno y un orgullo por las tradiciones democráticas chilenas. Me recordó mucho el voto del plebiscito del ’88, que fue mi primera votación. Está esa sensación de algo histórico“, comentó Paula Escobar.

“Ha sido una jornada ejemplar”

“También rescato que nos tranquilizamos con lo mínimo, y lo mínimo es que no pasen cosas raras. Después de este año que ha sido tan turbulento haber visto que entrara una turba y sacara las urnas habría sido algo posible, y nada de eso ha ocurrido. La gente ha estado en calma, paciente y creo que este periodo va a significar mucha paciencia el primer acto. Es un buen ejercicio de lo que se viene en los próximos años. Hasta ahora ha sido una jornada ejemplar“, aseguró Francisco Covarrubias.

“Nunca había votado más rápido”

“Yo voté en Providencia. Nunca he votado más rápido que hoy. Desde que me estacioné, entré y salí me debo haber demorado 8 minutos. Había mucha gente, pero no sé si es que el orden y la distribución extraordinaria, el aumento de mesas que disminuyó la cantidad de gente. Podías tener un montón de momentos de espera, pero una vez que entrabas al recinto era muy expedito”, afirmó Fernando Paulsen.

“No era nada fácil en estas circunstancias”

“Hay que felicitarse por la organización del plebiscito. No era nada de fácil en estas circunstancias. Se ampliaron la cantidad de mesas, se cambiaron lugares de votación, se hizo un horario especial para tercera edad. Había una cantidad de variables a lo que hay que sumar el miedo de votar por contagiarse. Vimos que funcionaron muy bien. Ahora, es bueno ponerlo sobre la mesa porque estos próximos años vienen muchas elecciones. Por eso, tenemos que plantearlos seriamente modernizar algunas cosas: hoy con el cruce de datos podemos optimizar dónde votamos”, dijo Macarena Lescornez.

