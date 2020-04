El ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció este martes que tres comunas entrarán en cuarentena a partir del jueves, entre ellas Quinta Normal, que según el último informe epidemiológico, tiene 66 casos activos de COVID-19.

La alcaldesa de Quinta Normal Carmen Gloria Fernández, dio a conocer que pese a que no estaba al tanto de la determinación en su comuna, sí la había solicitado.

En entrevista con CNN Chile, la jefa comunal expresó su preocupación con respecto a la pandemia del coronavirus, debido a que “cada ciertos días estábamos duplicando los casos y tenemos mucha población de riesgo: 16,6% de adultos mayores y 18% de migrantes”.

Asimismo, comentó que pese a que hicieron un llamado a permanecer en cuarentena voluntaria para disminuir los niveles de contagio, los vecinos de la comuna no respetaron la medida de prevención.

De esa forma, los casos en la zona han ido en aumento, sin embargo, Fernández asegura que el municipio ha tomado todas las medidas para revertir la cifra, sanitizando las calles y concientizando a los habitantes.

“Después del llamado a la ‘nueva normalidad’ vimos un aumento de personas en la calle y nos preocupamos. Esta normalidad no es tan así, porque los contagios siguen aumentando”, puntualizó la alcaldesa.

Por otro lado, enfatiza en la situación de desempleo que aqueja a muchos de los vecinos de la comuna, estableciendo que se han tomado todas las determinaciones para ir en apoyo de quienes lo necesitan.

Por esa razón, se decidió que el comercio relacionado a la alimentación y farmacias va a seguir funcionando pese a la cuarentena obligatoria, “quizás con horarios mas restringidos, porque la gente va a poder ir a comprar pidiendo el permiso en la comisaría virtual”, adelantó.

En tanto, la jefa comunal también tuvo palabras para las declaraciones del ministro de Salud, quien aseguró que había sido un “grave error” cerrar las escuelas, debido a que no se había completado el proceso de vacunación.

En esa línea, Fernández sostuvo que “si las clases no se hubieran pospuesto habríamos tenido un aumento terrible” y expresó que sería un error que los niños retomaran la educación presencial, asegurando que en su comuna ya se ha inmunizado al 75% de la población escolar.

“Desde un comienzo cumplimos con la vacunación, porque sabíamos que estábamos en un proceso difícil. Si no se terminó de vacunar fue porque cambiaron las instrucciones y se quedó de enviar más vacunas y eso no se ha cumplido. Aún no llegan las vacunas para terminar con el proceso de inmunización en los escolares”, acusó.