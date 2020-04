El ministro de Salud Jaime Mañalich aseguró este martes que desde la cartera que dirige nunca estuvieron de acuerdo con la decisión de cerrar los colegios en medio de la pandemia por el COVID-19 y la calificó como un “grave error”.

La autoridad participó de forma virtual de una sesión especial de la Cámara de Diputados para abordar el escenario del país y las medidas en torno al avance del virus, entre ellas, el anuncio realizado por el presidente Sebastián Piñera de aplazar el retorno a las salas de clase para mayo próximo.

“Nosotros tenemos por delante un efecto sanitario y sobre la vida de los chilenos que no podemos despreciar. Hoy, las embarazadas no están asistiendo a control prenatal. Los niños entre 6 y 10 años, dado que no hay escuela no están siendo vacunados. Los pacientes de cáncer no están recibiendo sus drogas para defenderse de esa terrible enfermedad”, relató.

El ministro también mencionó problemáticas asociadas al confinamiento, como “el consumo de alcohol, la violencia intrafamiliar, lo que significa para niños vulnerables no estar en la escuela, que por lo demás sabemos, nunca quisimos, nunca compartimos como ministerio de Salud la idea de cerrar las escuelas, nunca”.

“La evidencia que tenemos ahora acumulada demuestra que efectivamente eso fue un grave error, que dejó a los niños sin vacuna, sin educación, sin comida, sin protección”, añadió.

Mañalich aseguró que “cuando se nos prometió que se iban a generar turnos éticos para proteger a los niños vulnerables, se nos prometió que iban a ir los niños a vacunarse a las escuelas y que se iban a hacer turnos en las escuelas municipalizadas, nada de eso ocurrió”.

Finalmente, se refirió a la estrategia de “nueva normalidad” que impulsa el gobierno y afirmó que “tenemos que retomar paulatinamente la actividad escolar, partiendo por las escuelas básicas, la educación preescolar, después la educación escolar. ¿Por dónde se parte? Aysén, qué sentido tiene hoy que ahí, donde no hay casos, no haya clases. O en comunas rurales, donde no hay casos”.

