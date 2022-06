En la jornada de este viernes, los trabajadores de Codelco mediante sus dirigentes sindicales anunciaron el cierre de la Fundición Ventanas ubicada en Quintero, Puchuncaví.

Ante esta situación, CNN Chile conversó con el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, quién confesó que este hecho “también nos pilla por sorpresa”.

La autoridad comunal enfatizó en que “para mí la solución era la inversión. Invertir en tecnologías, para la planta que no daba más refinando como lo estaba haciendo”.

En esa misma línea, aseguró que respecto al cierre “no he estado nunca de acuerdo. En los momentos más difíciles de mi vida, siempre dije que había que invertir. Si Codelco o los distintos gobiernos hubieran invertido ha muchos años atrás, no estaríamos en esto”.

“Lo que me preocupa es que acá en la fundición son casi 320 trabajadores de planta. 400 trabajadores contratistas y ahí dejamos 700 familias sin trabajo”, agregó.

Por último, explicó que no quiere que ocurra en su ciudad lo que sucedió en otras cuando cerrando este tipo de plantas. “No quiero que se sume un problema económico para las comunidades. No quiero que sea un segundo Lota, que no pase lo que pasó en Tocopilla y en Freirina, que por no invertir vamos a dejar unas personas sin trabajo”, concluyó.