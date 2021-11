La Seremi de Salud Metropolitana emitió un comunicado de prensa este jueves para hacer públicos los resultados de la investigación epidemiológica y de trazabilidad realizada al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, tras haber sido COVID-19 positivo en su test PCR.

En el texto, señalaron haber identificado 54 contactos estrechos del presidencial “relacionados a sus actividades tanto de índole personal como profesional”. Además, el órgano manifestó que “la investigación sigue en curso con el objetivo de detectar todos los contactos estrechos relacionados con el caso , con la finalidad de cortar la cadena de transmisión e iniciar el aislamiento oportuno”.

La Seremi detalló que, con respecto a los otros candidatos a la presidencia, “estos han sido definidos como contactos estrechos por la autoridad sanitaria, por tanto, deberán desarrollar aislamiento obligatorio por siete días”. A los cinco candidatos se suman, “inicialmente, dos diputados y dos constituyentes“.

De hecho, el miércoles el convencional Ignacio Achurra anunció a través de su Twitter que él sería un contacto estrecho de Boric. “Estuve el día lunes junto a Gabriel Boric en el debate en la Universidad de Chile y aunque nos hicimos test de antígenos, él dio positivo en PCR hoy. Por tanto, asumo que soy contacto estrecho y que debo continuar (inicié esta mañana de modo preventivo) la cuarentena. A cuidarnos”, escribió, confirmando también que sigue sus labores de forma telemática.

Por su parte, el diputado Gonzalo Winter (CS) también confirmó haber sido notificado por la autoridad sanitaria, señalando que “me retiré del Congreso para cumplir con la cuarentena preventiva”. El parlamentario lamentó no poder votar la ley de presupuesto “que es tan importante, porque ya no se usa la modalidad telemática” y se excusó de no haberse aislado el día anterior, ya que “de acuerdo a la información que yo disponía, no era contacto estrecho, dado que el lunes no compartí con Gabriel durante el lanzamiento del programa”.

1. Quiero contarles que hoy a las 10:55 hrs, la Seremi de Salud me notificó que debo considerarme contacto estrecho de @gabrielboric. Por lo tanto, me retiré del Congreso para cumplir con la cuarentena preventiva. — Gonzalo Winter (@gonzalowinter) November 4, 2021

Finalmente, en su comunicado la Seremi recordó a candidatos y a la ciudadanía que el uso de mascarilla y el distanciamiento físico son vitales, así como “el testeo preventivo es el instrumento de salud pública que permite detectar casos y aislarlos precozmente para detener el contagio”.