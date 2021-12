En medio de la expectación sobre si la ex presidenta Michelle Bachelet le dará su apoyo y si se reunirá con candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, manifestó que también le gustaría reunirse con ella de cara a la segunda vuelta de este domingo 19 de diciembre.

Durante esta mañana el líder del Partido Republicano indicó desconocer si el diputado de Convergencia Social (CS) “ya se habrá reunido con la presidenta, es probable que tenga una reunión”, ante lo cual señaló que “si fuera así, a mí también me gustaría reunirme con ella porque ella fue presidenta en dos ocasiones y creo que es importante que pueda conocer los planteamientos de ambos candidatos, más allá de que no compartamos muchas líneas políticas”.

“Me encantaría que, si Gabriel Boric se va a juntar con ella, yo también pudiera juntarme con ella para explicarle el porqué de nuestras disputas”, recalcó.

Kast también aprovechó el espacio para cuestionar el rol que tendría el Partido Comunista en un eventual gobierno de su contendor y lo diferenció con el papel que tuvo dicha colectividad en la administración de la ex mandataria.

“La presidenta Bachelet trabajó en su gabinete con el Partido Comunista, por lo tanto, ella ya tuvo una experiencia, pero los tuvo en algunos ministerios. La gran diferencia, y que no sé si ella lo avala tanto -puede ser, porque es legítimo-, es que Gabriel Boric va a tener al Partido Comunista completo dentro del Gobierno. Va a ser su ministro del Interior, su ministro de Relaciones Exteriores, su ministro de Defensa y yo me pregunto si las palabras de hoy día de Gabriel Boric de apoyo a Carabineros son verdad o no, porque qué pasa si su ministro de Defensa es Guillermo Teillier, qué pasa si su ministro del Interior es Daniel Jadue: ¿ellos van a respetar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestros Carabineros? Yo creo que no”, afirmó.

“Por lo tanto, hay una posición distinta y si lo apoya está dentro de su libertad, pero también ella tiene que considerar que hoy día representa a todas las naciones en el tema de la defensa de los derechos humanos y que el Partido Comunista, que ella en algún momento incorporó, claramente no ha dado señales democráticas ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en Nicaragua. Por lo tanto, yo creo que ella tiene que ser muy prudente en los apoyos que dé”, agregó.

Finalmente, Kast sostuvo que “es su libertad, pero también ella tiene que tener claro que representa a todos los países del mundo en la defensa de la libertad y en el respeto a los derechos humanos”.