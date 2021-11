Luego de señalar que no hubo opositores a la dictadura de Augusto Pinochet perseguidos durante las elecciones que se realizaron entre 1988 y 1989 -como ocurrió en los recientes comicios de Nicaragua-, el candidato del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, aseguró este martes no ser pinochetista ni guzmanista.

Además, el líder republicano reiteró su condena a las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar y dijo que no niega que Pinochet tuvo un “gobierno autoritario”. Sin embargo, discrepó en que se trate de una dictadura como ocurre en Cuba y Venezuela, por ejemplo.

“Respecto de las violaciones a los derechos humanos, yo las he condenado siempre”, dijo Kast en entrevista con Chilevisión. “Siempre he dicho que en Chile hay personas que están cumpliendo condenas por violación a los derechos humanos”, agregó.

“Jamás justificaría que alguien violente a otro”

El ex diputado indicó: “voté a favor de todas las leyes de reparación de las víctimas de la violación de los derechos humanos, nunca lo he negado. Fui al Museo de la Memoria (…), yo no niego la violación de los derechos humanos, no niego que el gobierno militar fue un gobierno autoritario”.

“Por lo tanto, cuando me dice ‘no, es que usted justifica…’, yo no justifico nada, jamás, porque soy un hombre cristiano, respeto la dignidad de la vida, de la persona, jamás justificaría que alguien violente a otro”, añadió.

“Yo nunca voy a avalar una violación de los derechos humanos”, continuó.

“Yo no soy pinochetista”

Tras ser consultado sobre si se considera un seguidor de Pinochet, Kast respondió: “yo no soy pinochetista, así como no soy guzmanista (en referencia al asesinado redactor de la Constitución de 1980 y senador de la UDI, Jaime Guzmán)”.

“Alguien podría decir ‘no, este tipo era discípulo de Jaime Guzmán’, (pero) yo no soy guzmanista. No soy pinochetista y lo he dicho 10, 15 veces”, sostuvo. “Otra cosa es que yo diga que ciertos aspectos del gobierno militar son rescatables”, precisó.

Ante ello, se le preguntó por qué no le llama dictadura a la dictadura de Pinochet, pero sí a lo que ocurre en Cuba. Kast contestó diciendo que, para él, lo que sucedió en Chile “es un gobierno autoritario, pero otros dicen dictadura y podemos conversar. Yo nunca he agredido a alguien que diga dictadura, yo digo gobierno militar”.

“Tengo una diferencia respecto de cómo evoluciona el gobierno autoritario, el gobierno militar. Lleva adelante una Constitución, hace un proceso democrático contemplado en la Constitución”.

“Todos los organismos que hoy día que tenemos en Chile -el Congreso, el poder Judicial, la Contraloría, las Fuerzas Armadas- se rigen hasta ahora, porque estamos en un proceso de cambio de Constitución, por esa Constitución. Todos fueron electos por esa Constitución”, continuó.

“Hubo un proceso de transición a la democracia que se respetó y eso es algo que no puede decir la dictadura de los Castro, la narcodictadura de Maduro ni la dictadura de Ortega”, sentenció.