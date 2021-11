El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, acusó una “mala intención en la interpretación” de sus dichos sobre la comparativa entre las recientes elecciones de Nicaragua y las desarrolladas durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.

Durante una conferencia de prensa con medios extranjeros, el líder del Partido Republicano dijo que “hay una situación que marca una diferencia con lo que ocurre en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Creo que lo de Nicaragua refleja plenamente lo que en Chile no ocurrió (con Pinochet): se hicieron elecciones democráticas y no se encerró a los opositores políticos. Eso marca la diferencia fundamental”.

Las palabras de Kast provocaron rechazo en diversos personeros políticos, tanto de oposición como del oficialismo. Incluso entre sus contendores a La Moneda.

Lee también: Optimismo en Chile Podemos Más: Prevén que Sichel pasará a segunda vuelta con Kast tras “perdida de fuerza de la izquierda”

“Nunca he negado que se cometieron violaciones a los DD.HH.”

Tras lo ocurrido, el ex diputado salió a explicar sus dichos y a afirmar que nunca ha negado que se cometieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de 1973.

En entrevista con La Red, Kast aseguró que “es evidente que hay una mala intención en la interpretación de lo que yo dije, porque si tú miras el desarrollo completo de la entrevista con todos los corresponsales extranjeros, quedaba absolutamente claro que fue para las elecciones del año 1988, las elecciones del año 1989, que se llevaron a efecto dentro de un marco de -claro- una transición a la democracia, pero claramente era para ese periodo”.

“Yo nunca he negado el tema que existió gobierno militar, que fue un gobierno autoritario, de que se cometieron violaciones a los derechos humanos. De hecho, yo voté a favor de todas las leyes de reparación mientras era diputado, por lo tanto, aquí yo puedo entender que en algunos casos puede haber ignorancia, puede haber falta de conocimiento, pero en algunos medios de comunicación, sobre todo en algunos medios de comunicación locales, lo que hay es mala intención porque la comparación y la pregunta que a mí se me hace es respecto de lo que estaba pasando en Nicaragua, donde Daniel Ortega compite solo porque tiene encerrado a los otros competidores. Va él y su señora a una elección que, claramente, no es democrática”, agregó.

Finalmente, el postulante a La Moneda sostuvo que “¿cómo va a haber una elección democrática si tú encierras a tus opositores? Ahí en la elección (de 1989 en Chile) ganó Patricio Aylwin, se reconoció el triunfo. Bueno, ¿qué más? Se reconoció la derrota de la opción del gobierno militar -que era la opción Sí-. Claramente, no hay punto de comparación entre lo que dicen algunos y lo que yo planteo”.