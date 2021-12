Un tenso momento se vivió en el debate de Anatel, cuando al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, mostró un test de drogas que se realizó el 2 de noviembre pasado. “Yo no soy un consumidor de droga, y el plantear la sospecha, que es la misma característica de todos los discursos de ultraderecha, tratar de instalar una duda. Los partidos de José Antonio Kast hasta me inventaron una ficha clínica falsa, que una clínica tuvo que salir a desmentir”, aseguró. Además, agregó que “la campaña de difamaciones y una sucia en vez de las ideas propias no es lo que quieren los chilenos”.