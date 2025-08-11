Minsal aclara que alza del 80% en gasto en medicamentos se debe a inversión pública, no al bolsillo de las familias

En conversación con CNN AM, la jefa de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud aclaró que el incremento corresponde principalmente a inversión pública destinada a garantizar el acceso a fármacos, e hizo un llamado a evitar la compra de medicamentos en el comercio informal por sus riesgos para la salud.

La jefa de la División de Planificación Sanitaria del Ministerio de Salud, Tania Herrera Martínez, abordó este lunes el reciente estudio de la Universidad Andrés Bello que reportó un alza del 80% en el gasto en medicamentos entre 2011 y 2024. Según explicó en entrevista con CNN Chile, esa cifra corresponde al gasto total —público y privado— y no exclusivamente al “gasto de bolsillo” de las familias.

Herrera precisó que el mayor incremento se dio en el componente público, que creció un 263% gracias a la inversión estatal en fármacos para garantizar el acceso, a través de mecanismos como el GES, las farmacias populares y la Ley Ricarte Soto. En contraste, el gasto de bolsillo de la población aumentó un 19% en el mismo periodo.

La autoridad también destacó el rol de los medicamentos bioequivalentes para reducir precios y llamó a confiar en su efectividad.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de adquirir remedios en el comercio informal, como ferias libres, donde no se garantiza su calidad, fecha de vencimiento ni composición, lo que puede provocar efectos adversos graves.

Herrera subrayó que el Minsal mantiene fiscalizaciones permanentes y recordó que “lo barato puede salir muy caro” cuando se trata de la salud.