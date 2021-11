(Agencia UNO/CNN Chile) – El jefe de la bancada UDI, Juan Antonio Coloma, junto al diputado Juan Manuel Fuenzalida, emplazaron al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a que renuncie a su dieta parlamentaria al menos hasta la segunda vuelta.

Los parlamentarios oficialistas aseguraron que “no está cumpliendo con su deber constitucional”, luego que esta semana se ausentara de las sesiones de los días lunes y martes.

Al respecto, los legisladores gremialistas señalaron que “es bastante inconsecuente la actitud de Boric, porque mientras un día propone rebajar las remuneraciones de las altas autoridades del Estado, ese mismo día no es capaz de cumplir su primera obligación, que es asistir, legislar y votar en la Cámara de Diputados”.

Por lo mismo, Coloma y Fuenzalida insistieron en sus críticas hacia el candidato presidencial, emplazándolo a que solicite un permiso sin goce de sueldo hasta la segunda vuelta, de manera que “no seamos todos los chilenos los que con nuestros impuestos le terminemos pagando su campaña”.

Los diputados de la UDI enfatizaron en que “es tan absurdo lo que está haciendo Boric, que hoy ni siquiera asistió para votar el proyecto de aborto libre que promovió su sector, pese a que es una de sus principales propuestas de campaña que está incorporada en su programa de gobierno”.

“Por lo tanto, si no es capaz de venir a votar proyectos que son de su propio interés, menos va a asistir al resto de las sesiones cuando toque discutir otro tipo de iniciativas”, advirtieron los representantes.

“Por lo tanto -agregaron Coloma y Fuenzalida-, él tiene la obligación moral de renunciar a su dieta parlamentaria por estas tres semanas. Lo ideal es que lo hubiese hecho al momento de inscribir su candidatura a la primaria con Jadue, y al igual que la senadora Provoste no lo hizo, pero ahora sí tiene la oportunidad de demostrarle a todos los chilenos que no se está riendo de ellos y que no está malgastando sus impuestos para beneficiarse personalmente”.