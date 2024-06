Call of Duty: Warzone dejó de ser el juego gratuito más descargado en PS5: ¿Quién lo destronó?

El análisis de mayo en cuanto a descargas en la PS Store dejó varias sorpresas en la renovación de favoritos, ya sea en las consolas tradicionales como en las de realidad virtual.

El último mes tuvo una renovación en los principales listados de juegos en PlayStation, con un icono de los shooters siendo destronado por otra saga de larga data.

En específico, el top de descargas de la PS Store para PlayStation 5 mostró cómo Call of Duty: Warzone era desplazado por el juego de acción y aventura Resident Evil 4 (2023), que sigue la misión de Leon Kennedy contra un peligroso culto.

Al juego de Capcom le sigue otro favorito de todos los tiempos: Grand Theft Auto V, que desde su lanzamiento en 2013 para PS3 ha tenido nuevos contenidos para disfrutar en las nuevas consolas.

En el tercer lugar de videojuegos más descargados para PS5 se posicionó la mítica franquicia de peleas con el Mortal Kombat 11, en una cadena de fatalities que aún tiene para rato.

Por otro lado, en cuanto al PlayStation 4, el favorito de la mayoría de los jugadores fue Minecraft, mientras que en PlayStation VR el más descargado fue Creed Rise to Glory. También en la realidad virtual, el PlayStation VR2 tuvo como juego más descargado en la PS Store el Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition.

Top de descargas de mayo entre F2P

Claramente la supremacía que mantuvo COD: Warzone durante abril no ha sido del todo perdida, pues bajó solo dos puestos entre los juegos free to play más descargados.

Pero el que sí tuvo un gran mes de mayo fue Stumble Guys, el colorido juego multijugador masivo que ha superado incluso a Fortnite en cuanto a descargas, fps que se mantuvo en un segundo lugar aún cuando la temporada más complicada llegó solo hacia el final del mes.

