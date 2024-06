Tsuki’s Odyssey, el tierno videojuego del conejo que arrasa en redes: ¿En qué consiste, cuánto cuesta y cómo descargarlo?

Cada cierto tiempo un videojuego se vuelve viral en redes sociales, con cientos de personas hablando y comentando sobre él. En estos últimos meses el turno fue de La Odisea de Tsuki (Tsuki’s Odyssey) o como muchos lo llaman “el juego del conejo”.

El atractivo de este adorable juego va más allá de la simple diversión. Ofrece una especie de escapada virtual a un mundo donde el estrés y las preocupaciones se desvanecen, dejando espacio para la exploración, la amistad y la tranquilidad.

La Odisea de Tsuki (Tsuki’s Odyssey) es un juego de aventuras y exploración que sumerge a los jugadores en un mundo encantador y con muchas sorpresas. En él, los usuarios y usuarias asumen el rol de Tsuki, un tierno conejo que opta por dejar atrás su agitada vida en la ciudad para buscar tranquilidad en la tranquila Mushroom Village.

A medida que los jugadores y jugadoras acompañan a Tsuki a lo largo de su jornada, tendrán la oportunidad de interactuar con los entrañables habitantes del pueblo, además de participar en actividades como cultivar vegetales en un huerto, pescar en el río, decorar la casa y descubrir los secretos ocultos en diferentes lugares de la villa y sus alrededores.

La narrativa se desarrolla de forma pausada, invitando a los usuarios y usuarias a sumergirse en la rutina diaria de Tsuki mientras explora su nuevo hogar. La jugabilidad está diseñada para ser relajante y reconfortante, ofreciendo una experiencia de juego que invita a la reflexión y a la contemplación, lo cual resulta ideal para desconectarse de la vorágine diaria.

“Es importante señalar que Tsuki no es tu mascota, sino un espíritu libre que se moverá e interactuará con el mundo como le plazca. Pero si visitas con frecuencia, ¡quizás descubras que está sucediendo algo nuevo y emocionante en la ciudad!”, señalan los desarrolladores del videojuego, HyperBeard Games, en su descripción.

Our Tsuki loves tending to his garden at the farm! 🌱🌼

We want to see how your Tsukis are nurturing their own gardens!

Share your gardening journey with us! 📸🌿#TsukiOdyssey pic.twitter.com/B0ux5YC3S6

— HyperBeard (@HyperBeard) June 7, 2024