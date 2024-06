Arma extremadamente rara de Counter Strike se vendió por más de 1 millón de dólares: ¿Qué la hace tan cara?

En un acontecimiento sin precedentes en la comunidad de Counter Strike, una skin extremadamente rara se vendió por más de un millón de dólares (CLP $910.550.000), estableciendo con ello un nuevo récord en la historia del juego.

El aspecto en cuestión es una AK-47 Case Hardened con el raro patrón 661 de StatTrak, en condición “Factory New“.

En Counter Strike, las skins de armas vienen en diferentes grados de desgaste, que afectan tanto su apariencia como su valor. Estos grados incluyen “Factory New” (nueva de fábrica), “Minimal Wear” (desgaste mínimo), “Field-Tested” (probada en el campo), “Well-Worn” (bien usada) y “Battle-Scarred” (marcada por la batalla). Las skins en condición “Factory New” son las más raras y buscadas por su aspecto impecable.

Los aspectos se obtienen principalmente a través de la apertura de cajas dentro del juego, las cuales se pueden adquirir con dinero real. Cada caja contiene una selección aleatoria de skins, con diferentes niveles de rareza. La posibilidad de obtener una skin extremadamente rara, como una Blue Gem, es absurdamente baja, lo que aumenta significativamente su valor en el mercado secundario.

Los diseños en Counter Strike 2 (CS2) también varían según el tipo de arma y el patrón en cuestión, lo que hace que ciertas combinaciones aún más raras y valiosas.

