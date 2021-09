El Banco Central informó el martes, en el contexto de su reunión de Política Monetaria, que decidió aplicar un significativo aumento en 75 puntos base a la tasa de interés, situándola así en 1,5%.

Según explicó la institución autónoma, “dadas las presiones inflacionarias, varios bancos centrales se han ido sumando a la normalización del estímulo monetario”.

Reacciones diversas

Tomás Izquierdo, economista e integrante del grupo de Política Monetaria, sostuvo en Agencia Económica de CNN Chile que “hemos tenido un crecimiento del gasto público muy desbordado, muy concentrado por lo demás en transferencias hacia los hogares, lo que ha estimulado fuertemente el consumo”.

Sobre la misma, añadió que “no ha sido un gasto necesariamente donde más lo necesita la economía hoy. El Banco Central está poniendo una nota de cordura. Es muy importante que la autoridad monetaria muestre su independencia”. Asimismo, indicó que aunque el aumento esté cercano al 50%, “sigue siendo una tasa bastante expansiva”.

El asesor de inversiones Manuel Bengolea, por su parte, catalogó la iniciativa como una “fuerte señal al mundo político y al gobierno para detener el desenfreno fiscal”.

En contraste con lo anterior, Ramón López, quien fue el encargado del programa económico del ex candidato presidencial Daniel Jadue, catalogó la decisión como “increíble” y advirtió que “el daño que va a producir el BC es grande y lo hacen para forzar el resultado que quieren, que la economía deje de crecer y aumente desempleo para así culpar a los subsidios sociales y prevenir retiros de AFP“.

Bengolea no tardó en responder a los dichos de López y lo emplazó a través de la misma red social: “soy profesor hace más de 30 años y jamás hubiera imaginado una insensatez de este calibre de otro profesor. Culpar al Central del daño causado por la insensatez política y desfreno fiscal es presuntuoso y ridículo”.

Tal como López, otro que cree que la intervención del organismo presidido por Mario Marcel tiene otras intenciones es Juan Andrés Lagos, encargado de relaciones políticas del PC.

“El banco central no tiene idea de economía a escala humana. Su referente son las 7 familias ricachonas. Para la galería, hace años inventaron la cuenta verde del BC, no duró nada. No creen en nada, salvo el lucro, las ganancias, el capital especulativo. Son una lacra”, criticó Lagos.

